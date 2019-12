Donald Trump: "Es el primer juicio político donde no hay delito" 

'Ni siquiera parece que nos estén haciendo un impeachment. El país va mejor que nunca, no hemos hecho nada incorrecto y en el partido estamos más unidos que nunca', dijo el mandatario. Foto: AFP.

MICHIGAN, ESTADOS UNIDOS.-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que en el juicio político aprobado en la Cámara de Representantes en su contra no existe ningún delito.



El magnate republicano reaccionó durante el mitin desarrollado en Michigan, ante cientos de simpatizantes, mientras la Cámara Baja votaba a favor de aprobar los cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso.



Trump acusó a la oposición demócrata de intentar "anular" su victoria electoral, tras la aprobación de los dos cargos para someterlo a un juicio político.

LEA: Lo que hay que saber sobre el proceso de destitución contra Trump



Los acusó de estar actuando "consumidos por el odio" y de "intentar anular los votos de diez millones de patriotas estadounidenses".



El magnate agregó: "díganme lo que hice por favor. Es el primer juicio político donde no hay delito".



Agregó que “han abarcado el proceso de #impeachment. Cualquiera que sea presidente puede hacer una llamada y ser enjuciado por ello”. También celebró no sentirse como si lo fueran a enjuiciar, "no hicimos nada malo, y tenemos un tremendo apoyo en el Partido Republicano como nunca antes".

LEA TAMBIÉN: Investigan presunta invasión en Mar-a-Lago, residencia de Trump



"Ni siquiera parece que nos estén haciendo un impeachment. El país va mejor que nunca, no hemos hecho nada incorrecto y en el partido estamos más unidos que nunca".



Finalmente aclaró que no "está preocupado" porque no hizo "nada malo".