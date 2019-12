Madre de niño asesinado por ladrones en Choluteca: Le presté el celular para ver videos

CHOLUTECA, HONDURAS.-Desconcertada y entre lágrimas, la madre del menor que murió tras recibir un disparo durante un asalto perpetrado en el barrio San Juan Bosco de Choluteca, en la zona sur de Honduras, condenó el repudiable crimen de un niño "obediente", "servicial" y que tenía "muchos sueños por delante".



Gloria Ondina Manzano Mejía relató a EL HERALDO que ella acababa de llegar a la casa porque a las 6:00 de la tarde le dieron el alta del hospital después de dar a luz a su tercer hija.



"Me lo quitaron, tenía muchos planes, miraba un futuro, me decía: 'mami yo voy a trabajar para mantenerte'. Y ahora no lo tengo, yo siempre le dije que le iba a dar todo lo que yo pudiera", narró entre lágrimas.



El pequeño tenía ocho años de edad y el próximo año cursaría el tercer grado.

"Es injusto. Mi esposo estaba afuera con él, el primo de mi esposo y un amigo. Ellos estaban jugando afuera con los celulares y ellos ahí en una acerita, con mi niña de año y medio, estaban viendo videos de La Granja. Él me acababa de decir que le prestara el celular para ver videos", continuó contando la acongojada madre.



Mientras Víctor Manuel Rodríguez estaba sentado al lado de su hermana menor, unos hombres en motocicleta se acercaron para despojarlos de los teléfonos móviles. Y fue en medio de amenazas que dispararon y una bala hirió el brazo y el costado de Víctor.



Al escuchar los disparos, la madre corrió y encontró a su pequeño vomitando sangre en la acera. De inmediato, con la ayuda de vecinos, lo trasladaron a un centro asistencial, donde expiró minutos antes de ingresar debido a la perforación en uno de sus pulmones.



"No pude hacer nada", finalizó la joven madre.