Un Jesucristo gay en Netflix desata polémica

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La película en la plataforma Netflix llamada "La primera tentación de Cristo" desató la polémica en el mundo entero, pues el film retrata a un Jesucristo homosexual, lo que han tildado de una blasfemia.



En la cinta Jesucristo vuelve a casa a los 30 años junto a un amigo llamado Orlando, a quien quiere presentar a su "sagrada familia".



Las imágenes muestran que Orlando tiene una relación más que una amistad con Jesucristo.



Esta polémica película fue creada por un grupo de humoristas de Brasil llamado Porta dos Fundos que se estrenará como un especial de Navidad.



Las comunidades católicas y evangélicas en el mundo se han mostrado ofendidas y han presentado una solicitud para que el film sea eliminado de la plataforma de streaming.



Asimismo, para que los humoristas sean acusados de un crimen de fe, ya que han ofendido a los cristianos en el mundo.



Netflix no se ha pronunciado al respecto ni ha sacado de la plataforma la polémica cinta.



Por su lado, los creadores de "La primera tentación de Cristo" aseguran que ellos no incitan a la violencia ni le dicen a las personas que no deben creer en Dios.