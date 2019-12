Padre de Wilson: “Dios permitirá que mi hijo sea llevado a donde volverá a sonreír”

Ricardo Sánchez Agüero

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La evolución de Wilson José Berríos Rivas y su actitud positiva y llena de energía le ha devuelto la esperanza a la familia del joven de 18 años.

La vida del muchacho, que sueña con convertirse en ingeniero, cambió por completo cuando un mortero tipo cebolla, lanzado por un grupo de manifestantes, le explotó en el rostro.

El periodista Wilson Berríos, padre del joven, conversó con EL HERALDO sobre lo que ha vivido estos días, las cirugías a las que es sometido su hijo y el difícil proceso de recuperación en el Centro Hondureño para el Niño Quemado.

¿Cómo está su hijo con el traslado del Hospital Escuela al Cehniq de Fundaniquem?

Él ya fue traído a Fundaniquem, que tiene todas las comodidades para los pequeños que están con este problema de quemaduras y mi hijo pasó hoy (ayer) por el quirófano, al Señor gracias no tiene ningún tipo de infección, está muy bien cuidado.

Vamos por buen camino, se hizo un buen trabajo en el Hospital Escuela y por supuesto lo que están haciendo ahora los médicos de Fundaniquem. Nos han dicho que no hay infección, se van a seguir haciendo limpiezas faciales para poder retirar tejido muerto si lo hay y para poder ver si están cicatrizando las heridas.

¿Han recibido apoyo de parte del gobierno?

Sí, hoy (ayer) el presidente Juan Orlando Hernández se comunicó, le dio palabras de aliento a mi hijo y le dijo que se está haciendo todo lo posible para que él pueda viajar al extranjero, si allá está la mejor opción para él. Por lo que estamos viviendo acá en Fundaniquem, estamos muy conformes, sin embargo, entendemos que pueda haber algún punto extra de modernidad allá. El presidente del Congreso Nacional también nos ha dado su apoyo desde el primer día.

¿Ya han tenido respuesta de hospitales de Estados Unidos para que se realice el traslado de Wilson José?

Estamos confiando en Dios que se dé lo más pronto posible, mi hijo ya fue evaluado por personal médico estadounidense, ya fue dado un visto bueno que podría hacerse el trabajo en la unión americana y en eso estamos confiando.

¿A dónde podría ser trasladado Wilson?

Se maneja Boston e incluso Florida, pero estamos confiando que quien va a decir la última palabra es Dios, al que toda Honduras le está pidiendo por la salud de mi hijo, y permitirá que sea llevado al lugar donde mi hijo volverá a sonreír porque Dios así lo quiere y toda Honduras se lo está pidiendo.

¿Qué ha logrado platicar con su hijo?

Hemos hablado de todo, hasta de momentos y discusiones pasadas. En la primera noche que pasamos en Fundaniquem hablamos hasta de su nacimiento y me dijo algo que me caló: “Papá, ¿por qué tenía que pasar esto para que habláramos de todo nosotros?”. Y es que yo siempre estuve pendiente del trabajo, hay que dedicarle tiempo a los hijos, yo siento que no he sido un mal padre pero tuve que darle más tiempo.

¿Cómo impactó en su familia esta tragedia?

Nos ha unido más, esta bomba en lugar de explotar para las orillas, unió a Honduras, a Choluteca y nuestra familia.

