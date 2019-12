Los fallecimientos de Emiliano Sala, Lauda y Poulidor marcaron 2019

PARÍS, FRANCIA.- La trágica muerte del futbolista argentino Emiliano Sala, de 28 años, en un accidente de avión cuando viajaba de Nantes (Francia) a Gales para incorporarse al Cardiff FC, impactó al mundo del deporte en 2019.



Este año también partieron dos auténticas leyendas del deporte, el expiloto austríaco de Fórmula 1 Niki Lauda (70 años), que ganó tres campeonatos del mundo, y el mito francés de la bicicleta Raymond Poulidor (83 años), eterno segundo que se ganó el reconocimiento de todos los aficionados por su sencillez y deportividad.



España quedó consternada cuando conoció la desaparición de su mítica esquiadora Blanca Fernández Ochoa, de 56 años, que se encontraba en paradero desconocido desde el 24 de agosto, once días antes de encontrar su cuerpo en la sierra madrileña, el 4 de septiembre.

Enero

21. Fútbol. La muerte del jugador argentino Emiliano Sala causó una gran conmoción. El futbolista, de 28 años, y su piloto, el británico David Ibbotson, de 59, volaban el 21 de enero a bordo de un monomotor desde Nantes, en cuyo club jugaba, para incorporarse al Cardiff, que lo acababa de fichar.

Ambos desaparecieron de los radares a unos 20 km de la isla británica de Guernsey, situada en el canal de la Mancha. Meses después, víctima de una crisis cardíaca, murió su padre. "Nunca pudo superar la muerte de Emi", dijo Julio Müller, alcalde de Progreso, pequeña localidad donde pasó su infancia el jugador.



23. El japonés Hidekichi Miyazaki, conocido como 'Golden Bolt' tras su récord del mundo de 100 metros para mayores de 105 años, falleció a los 108. En 2015 este atleta tardío, que comenzó a los 90 años, corrió los 100 metros en 42 segundos en su ciudad, Kioto, establenciendo el primer récord mundial para mayores de 105 años.

Febrero

4. Saltos esquí. Fue campeón olímpico de salto de esquí en cuatro ocasiones (1984, 1988) y sus polémicas más allá del mundo del deporte le llevaron a ser conocido como el 'George Best de Finlandia'. Matti Nykänen falleció a los 55 años después de haber dado que hablar tanto dentro como fuera del deporte.



4. Fútbol. A los 82 años falleció el exdefensor del Atlético de Madrid y campeón con España de la Eurocopa-1964 Isacio Calleja. Jugó 425 de 'colchonero' y ganó dos Ligas, cuatro Copas y una Recopa.



7. Fútbol. Aunque no fue deportista profesional, el francés Jacques Ferran fue un destacado periodista del diario L'Equipe y la revista France Football que formó parte del equipo que creó la Copa de Europa y el Balón de Oro. Su vida se apagó a los 98 años.



7. Béisbol. Frank Robinson fue el primer entrenador afroamericano de un equipo de las Grandes Ligas. Como jugador disputó 21 temporadas, de 1956 a 1976, y se alzó con los títulos en la Serie Mundial en 1966 y 1970. Murió con 83 años.



9. Remo. Integrante del equipo que ganó el oro olímpico en 2012 y la plata en Rio-2016 en ocho con timonel, Maximilian Reinelt, de 30 años, murió practicando esquí en la estación suiza de Saint-Moritz.



12. Fútbol. Campeón del mundo en 1966 con la selección de Inglaterra, el arquero Gordon Banks, que desde diciembre de 2015 sufría un cáncer de riñón, falleció con 81 años. Considerado uno de los mejores guardametas de la historia, Banks fue nombrado mejor portero del año por la FIFA en seis ocasiones consecutivas, de 1966 a 1971.



19. Béisbol. Don Newcombe fue uno de los mejores pitchers de la historia de los Dodgers de Los Angeles, MVP en la Liga Nacional en 1956 y cuatro veces All Star.

Marzo

14. Automovilismo. El director de carreras de la Fórmula 1 durante dos décadas, Charlie Whiting, falleció con 66 años víctima de una súbita embolia pulmonar. Whiting estaba al frente de la dirección de pruebas de la F1 desde 1997.



17. Fútbol. Con 57 años murió Víctor Genes, a los tres días de haber ingresado en un hospital a causa de un infarto. Genes fue seleccionador de fútbol de Paraguay entre 2013 y 2014, además de dirigir otros equipos durante su carrera como entrenador. También fue jugador de varios clubes paraguayos.



19. Natación. El nadador hongkonés Kenneth To murió a los 26 años tras sufrir un desmayo en una concentración en Florida. To ganó la plata mundial en el relevos 4x100 m estilos en 2013 con Australia, país en el que creció. En 2016 comenzó a competir con Hong Kong.

Vea: Serie A ofrece disculpas por cuadro de campaña antirracismo

Abril

25. Básquetbol. Máximo anotador de la historia de los Boston Celtics, 8 anillos de campeón de la NBA, 13 veces elegido para el All Star Game y miembro del Salón de la Fama de la NBA. Todos esos éxitos deportivos logró el escolta-alero John Havlicek, que falleció con 79 años. Sufría la enfermedad de Parkinson.

Mayo

20. Automovilismo. El austríaco Niki Lauda, triple campeón del mundo de Fórmula 1 (1975, 1977 y 1984), fallecía a los 70 años "rodeado de su familia", como indicaron allegados del expiloto. Aunque luego de su carrera deportiva se convirtió en un exitoso empresario, fundando sus propias aerolíneas, siempre será recordado por su accidente de 1976 en el circuito de Nurburgring, Alemania, donde su vehículo, en el que quedó atrapado durante casi un minuto, ardió en llamas. Tras sobrevivir al incidente con severas consecuencias para su salud -los gases tóxicos que inhaló le forzaron a recibir un trasplante de pulmón en 2018 y dos de riñón en 1997 y 2005- añadió dos campeonatos del mundo más a su palmarés.

Junio

1. Fútbol. El futbolista español José Antonio Reyes falleció a los 35 años en un accidente de tráfico. Internacional con la selección española en 21 ocasiones, con quien disputó el Mundial de Alemania-2006, Reyes debutó con 16 años con el Sevilla, fichó por el Arsenal de los 'Invencibles' en 2004 y posteriormente pasó por el Real Madrid. Luego de varias aventuras, volvió a 'su' Sevilla, con quien levantó tres Europa Leagues.



4. Fútbol. Presidente de la UEFA entre 1990 y 2007, la vida del sueco Lennart Johansson llegó a su fin a los 89 años, tras una breve enfermedad. Johansson también fue vicepresidente de la FIFA, pero nunca llegó a dirigirla, su gran objetivo, al perder en las elecciones de 1998 frente al suizo Joseph Blatter.



22. Voleibol. Víctima de un paro cardíaco, Miguel Ángel Falasca, internacional con la selección española de voleibol, murió con 46 años. Falasca ganó con España el Europeo de voleibol en 2007 y participó en los Juegos Olímpicos de Sídney-2000.

Julio

2. Fútbol. La capitana del Young Boys de Berna e internacional suiza Florijana Ismaili fue encontrada en el fondo del lago de Como (norte de Italia) a los 24 años. "Ella saltó al agua pero nunca salió a la superficie", precisó su club. Ismaili disputó 33 partidos con su selección en los que anotó 3 goles.



3. Fútbol. El legendario exjugador y exentrenador del Athletic Bilbao Koldo Aguirre falleció a los 80 años víctima de una larga enfermedad. Como futbolista defendió los colores del conjunto bilbaíno en los años 1950 y 1960, logrando dos títulos de Copa. Como técnico llevó al conjunto de San Mamés a su primera final europea, la de la Copa de la UEFA (actual Europa League) de 1977.



20. Tenis. Peter McNamara, tenista australiano que ganó tres Grand Slam en dobles, moría con 64 años víctima de un cáncer de próstata. Aunque llegó a ser 7º en el ranking individual, fue conocido sobre todo por hacer pareja con Paul McNamee, junto al que ganó Wimbledon en dos ocasiones (1980 y 1982) y el Abierto de Australia en 1979.



23. Boxeo. Operado de urgencia del cerebro después de perder un combate frente a Subriel Matías, Maxim Dadashev moría con 28 años a consecuencia de las heridas sufridas. El combate del peso superligero fue detenido por los preparadores del púgil ruso al finalizar el undécimo asalto.

Agosto

1. Golf. Uno de los integrantes del equipo europeo que se impuso por primera vez en suelo estadounidense en la Ryder Cup (en 1987), el británico Gordon Brand Jr, murió cumplidos los 60 años.



3. Rugby. A los 78 años desapareció una leyenda de los All Blacks neozelandeses, Brian Lochore, campeón del mundo como seleccionador en 1987. Como jugador se desempeñó como segundo o tercera línea en 68 ocasiones con la selección de Nueva Zelanda entre 1963 y 1971.



5. Ciclismo. La joven promesa belga de 22 años Bjorg Lambrecht murió tras una caída en la Vuelta a Polonia. Lambrecht, segundo del Tour del Porvenir-2017 por detrás del colombiano Egan Bernal, se chocó contra una estructura de hormigón que estaba situada en el arcén de la carretera.



16. Ciclismo. El mítico exciclista italiano Felice Gimondi falleció a los 76 años de una crisis cardíaca. Gimondi conquistó el Tour de Francia en 1965, tres Giros de Italia y una Vuelta a España, lo que le coloca en el exclusivo club de siete ciclistas que han logrado la hazaña de ganar las tres grandes rondas por etapas.



27. Automovilismo. La piloto Jessi Combs, considerada "la mujer más rápida del mundo", falleció en un accidente cuando intentaba batir su propio récord de velocidad, que había logrado en 2013 rodando a 641 km/h.



31. Automovilismo. Otro joven de 22 años, el piloto francés Anthoine Hubert, moría poco después que Lambrecht al sufrir un accidente en una carrera de Fórmula 2 en el circuito de Spa-Francorchamps. El accidente tuvo lugar en una de las partes más rápidas del circuito belga, en la que la pista remonta bruscamente tras un descenso.

Septiembre

3. Biatlón. El biatleta noruego Halvard Hanevold, quien fue triple campeón olímpico y cinco veces campeón del mundo, falleció a los 49 años.



4. Esquí. Blanca Fernández Ochoa, quien fue la primera medallista española en unos Juegos Olímpicos de invierno, falleció a los 56 años luego de estar desaparecida unos diez días. Fernández Ochoa saltó al primer plano deportivo cuando ganó el bronce en los Juegos Olímpicos de Albertville en 1992 en eslalon. Era hermana de Francisco Fernández Ochoa, primer campeón olímpico español de esquí al ganar el oro en eslalon especial en los Juegos de Saporo-1972.



6. Rugby. El único jugador negro de la selección sudafricana que ganó la final del Mundial de rugby de 1995, Chester Williams, murió con 49 años por una crisis cardíaca. El wing, símbolo de la nueva nación construida por Nelson Mandela tras el apartheid, se convertía en el cuarto miembro del equipo campeón en Johannesburgo que se despedía con menos de 50 años.



9. Golf. Después de una batalla contra el cáncer, el golfista británico Brian Barnes fallecía con 74 años. Barnes será recordado por sus dos míticas victorias ante el estadounidense Jack Nicklaus en un mismo día en la Ryder Cup-1975, aunque también ganó nueve títulos del circuito europeo.

Octubre

9. Tenis. Leyenda del tenis español, Andrés Gimeno dejó este mundo con 82 años, tras una larga enfermedad. Campeón más veterano de Roland Garros -ganó en 1972 con 34 años- Gimeno también fue finalista del Open de Australia en 1969 y semifinalista de Wimbledon en 1970.



16. Boxeo. El boxeador estadounidense Patrick Day murió a los 27 años después de sufrir una grave lesión cerebral durante un combate contra su compatriota Charles Conwell.



22. Paralimpismo. Campeona paralímpica en los 100 m de los Juegos de Londres de 2012, la belga Marieke Vervoort falleció a los 40 años tras someterse a una eutanasia. Afectada por una rara enfermedad que le paralizó las piernas, la belga había anunciado en agosto de 2016, justo antes de los Juegos de Rio, haber realizado las gestiones para recurrir a una eutanasia en caso de agravarse su sufrimiento.



26. Atletismo. La vida de Enriqueta Basilio se apagó con 71 años. La mexicana, especialista en carrera con vallas, pasó a la historia por ser la primera mujer en encender un pebetero olímpico, en México 1968. Basilio fue elegida para encender el pebetero para demostrar que México, el primer país hispanoamericano en organizar unos Juegos, era capaz de marcar la diferencia. La atleta tuvo luego un breve paso por la política al ser diputada federal en 2000-2003.

Noviembre

2. Motociclismo. Otro joven deportista que sufrió un accidente que le costó la vida fue Afridza Munandar, de 20 años en el momento en que se cayó durante una carrera de la Asia Talent Cup, un campeonato de promoción a MotoGP, en el circuito de Sepang (Malasia).



13. Ciclismo. Aunque nunca ganó el Tour de Francia, Raymond Poulidor se hizo un gran hueco en los corazones de todos los franceses, encarnando la figura del eterno segundo. 'Poupou' fallecía en un hospital de Noblat a los 83 años luego de subir al podio de la 'Grande Boucle' en ocho ocasiones entre 1962 y 1976. Su fama de segundón no es merecida, pues el nacido cerca de Limoges (centro de Francia) abrochó 189 triunfos en su carrera, incluidos una Vuelta a España (1964), una Milán-San Remo (1961) o una Flecha Valona (1963).



20. Básquetbol. La primera persona de origen asiático en jugar en la NBA, el estadounidense Wataru "Wat" Misaka, murió con 95 años. En 1947 fue reclutado por los New York Knicks, con quienes disputó tres juegos en la temporada 1947-48.

Diciembre

12. Atletismo. Considerado por algunos el mejor atleta de Nueva Zelanda, Peter Snell murió en Estados Unidos con 80 años. El atleta de medio fondo logró tres de oros olímpicos, en los 800 m en Roma-1960 y en los 800 y los 1.500 m de Tokio-1964.

Además: América sanciona a cuatro sub 17 por burla al himno feminista