Trump agradece ayuda de Guatemala para frenar a migrantes 

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El presidente Donald Trump agradeció a su contraparte de Guatemala el martes por ayudar de manera más activa a detener el flujo de migrantes que pretenden solicitar asilo en Estados Unidos.



Trump elogió al presidente Jimmy Morales durante su visita a la Casa Blanca, una invitación que surgió luego de que Guatemala firmó en julio un acuerdo de "tercer país seguro" dirigido a frenar el flujo de migrantes centroamericanos que llegaban a la frontera de México con Estados Unidos.



Según el acuerdo, los migrantes _incluidos aquellos que huyen de El Salvador y Honduras y cruzan hacia Guatemala para alcanzar la frontera estadounidense_ están obligados a solicitar primero protecciones en Guatemala.

LEA: 'Vamos a ganar las elecciones' en Bolivia, dice Evo Morales desde Argentina



"En gobiernos anteriores, ellos y otros no aceptaban a la gente de regreso, así que teníamos personas muy peligrosas en nuestro país", comentó Trump. "Nunca tuvimos acuerdos con nadie. Simplemente no los aceptaban de regreso. Ahora los reciben y lo hacen con los brazos abiertos".



Trump y la primera dama Melania Trump recibieron a Morales y a su esposa, Hilda Patricia Marroquín Argueta de Morales, en la Oficina Oval meses después de que Trump amenazó al presidente guatemalteco, así como a las autoridades de El Salvador y Honduras, de que impondría aranceles o suspendería la ayuda si no llegaban a un acuerdo.



El mandatario estadounidense, que ya arrancó con su campaña de reelección rumbo a los comicios de 2020, ha tratado de hacer que la seguridad en la frontera sur del país sea un tema clave en su presidencia.



"Estamos muy interesados en seguir trabajando en volver todos los temas de inmigración como un tema legal, que bajo ninguna circunstancia ponga en riesgo la vida de menores y de ningún tipo de persona, de poblaciones vulnerables", señaló Morales.

LEA ADEMÁS: El papa anula el 'secreto pontificio' en casos de abusos



El mismo martes, el secretario interino de Seguridad Nacional Chad Wolf y el ministro de Seguridad Pública de Panamá, Rolando Mirones, firmaron una carta compromiso para mejorar las labores de seguridad conjuntas de ambas naciones. La carta representa el 13er documento firmado entre el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) y países de Centroamérica desde junio que abordan la migración ilegal, la seguridad fronteriza y el desarrollo económico de la región.



El gobierno de Trump no ha publicado ninguna información sobre el número de migrantes que ha regresado a Guatemala desde que se firmó el acuerdo, aunque activistas en Estados Unidos han confirmado en las últimas semanas que por lo menos algunos solicitantes de asilo hondureños y salvadoreños han sido enviados a Guatemala desde centros de detención estadounidenses.



Algunos legisladores demócratas y activistas criticaron el acuerdo, alegando que Guatemala no es una opción segura para muchos migrantes hondureños y salvadoreños que buscan asilo en Estados Unidos.



Las condiciones en Guatemala _violencia de pandillas, pobreza, desempleo y una sequía prolongada que ha afectado gravemente las cosechas_ están a la par de las que se viven en El Salvador y Honduras y de las cuales los migrantes huyen.