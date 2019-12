Detienen a dos sospechosos de lanzar explosivo a Wilson José Berríos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Dos presuntos responsables de lanzar un explosivo (mortero) al joven Wilson José Berríos, fueron detenidos este martes en la ciudad de El Progreso, en el departamento de Yoro.



Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público, confirmó que uno de los capturados responde al nombre de Víctor Yoseth Castillo Quiroz, alias "Piojo"; el otro es un menor de edad por lo que no se conocieron sus datos personales.



Mora detalló en una entrevista para HRN, que los dos sospechosos "estaban lanzando los explosivos con unos tubos", acción que provocó el repudiable ataque contra Berríos, quien tras el fuerte impacto quedó con el rostro desfigurado, perdió un ojo y la nariz.

A los dos capturados se les acusa por el delito de homicidio simple en su grado de ejecución de tentativa.

Repudiable explosión

El pasado 11 de diciembre a Wilson José Berríos le cambió la vida. Mientras se encontraba en la Plaza de la Solidaridad, en Choluteca, supervisando un brincolín en el que los niños gritaban, saltaban y disfrutaban de un evento de Navidad, un artefacto explosivo le estalló en su rostro.



Tras la explosión el joven no podía articular palabra porque sufrió daños permanentes en el rostro. Su jefa y demás personas que vistaban el lugar lo auxiliaron.



El joven fue trasladado de emergencia al Hospital Escuela, en Tegucigalpa, donde los médicos lograron controlarle la hemorragia y estabilizarlo.

El joven de 18 años ha recibido atención médica especializada.



Actitud positiva

Wilson José Berríos enfrenta su situación con una actitud positiva. El joven presenta una leve evolución tras la fuerte explosión del mortero. Ha recuperado el habla y, según sus familiares, ha pronunciado algunas palabras para comunicarse.

La situación en la que se encuentra ha reafirmado su fe en Dios, la que había perdido luego de la muerte de su hermano hace algunos años. Aseguró que siente la presencia del Creador junto a él, que no lo deja de la mano.



“No me importa quedar feo, siempre que Dios guíe mi camino”, le confesó Wilson a una enfermera en el Hospital Escuela (HE), donde estuvo interno cinco días.



El muchacho está enfrentando su situación con una actitud positiva, la prueba es que un familiar narró que escuchó que el joven hacía reír a las enfermeras que lo atendían.

Ayuda para Wilson

El próximo jueves 19 de diciembre, en varios puntos de Tegucigalpa se realizará una recolecta para ayudar a Wilson con los gastos de las cirugías de reconstrucción que necesita.



Los puntos donde estarán serán en Mall Multiplaza, Emisoras Unidas y la rotonda de Diunsa en Miraflores.



Wilson Berríos será sometido a una cirugía de reconstrucción de nariz, el pómulo, la boca y la preparación de una prótesis oftalmológica, ya que por el explosivo perdió uno de sus ojos.