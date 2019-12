Antonio Mohamed dice que Monterrey puede vencer a Liverpool

DOHA, QATAR.- "Venimos a ganar el partido con nuestra esencia y nuestras armas. La idea principal es buscar constantemente el arco rival", señaló este martes en Doha el técnico de Monterrey, el argentino Antonio Mohamed, en la víspera de jugar con el Liverpool en semifinales del Mundial de Clubes.



El Monterrey tiene la opción el miércoles de convertirse en el primer club mexicano en clasificarse para una final del Mundial de Clubes, pero enfrente tendrá a uno de los equipos más en forma de Europa, el líder invicto de la Premier League.



"Habrá momentos en los que vamos a defender muy atrás, la idea es salir al campo rival y medirnos de igual a igual. No venimos a ver qué pasa, sino a competir", señaló Mohamed.



"Venimos al torneo no solo a ser participantes, sino un equipo que quiere ser protagonista. Vamos a salir a competir a buscar el partido con nuestras virtudes", insistió.



El Monterrey se clasificó para las semifinales tras batir el sábado al anfitrión Al-Sadd (3-2), dirigido por la leyenda española Xavi Hernández, en un duelo en el que mostró margen de mejora en el apartado defensivo, necesario para competir con una máquina de golear como la inglesa.



"Miedo no tenemos a nada, mucho respeto, sabemos a qué nos enfrentamos, cualquier dificultad que pueda pasar en el campo de juego es para los dos equipos iguales", dijo Mohamed.



El técnico argentino reconoció que el Liverpool "es el mejor equipo del mundo". "Pero no le tenemos miedo, sí respeto", añadió.



'El Turco', antiguo goleador del Monterrey en los 90, dirigió durante unos meses al Celta de Vigo en la pasada temporada. Fue su única experiencia en el fútbol europeo. Este martes habló de las diferencias entre los dos continentes.

'El pasto mojado y rápido'

"Se juega en un escenario más cercano al europeo. En Sudamérica no se juega con el pasto tan mojado y rápido. ¡Imagínense si llevamos a los europeos a jugar a allá!", dijo.



"Y en Europa se llevan a los mejores jugadores a los 18 o 20 años. Las ligas no tienen tiempo para crecer. Nosotros queremos estar lo más cerca posible de un gran equipo", añadió.



A Mohamed le acompañó en sala de prensa su compatriota Nicolás Sánchez, el veterano defensa de 33 años.



"No hay miedos a nadie, nos ganamos está oportunidad de competir ante este gran equipo y mañana pensamos salir a disfrutar del partido y dar lo mejor", comentó.



"Imponer nuestro juego por más que enfrente tengamos al gran rival a vencer y no dedicarnos nada más a defendernos y preocuparnos por sus virtudes. Tendremos que encontrar nuestros momentos en el partido y aprovecharlos para poder lastimar al Liverpool", añadió.



Sánchez, con una larga trayectoria en el fútbol de su país y aterrizado en Monterrey en 2017, reconoció el regalo que le ha hecho el fútbol.



"No me veía jugando este tipo de torneos a mi edad. Es un momento único. Aprendí a disfrutar de estos momentos y eso hace que me siga brindando al máximo por el equipo", dijo.