Henry Osorto: McNiel siguió instrucciones de sacar a Magdaleno Meza de su celda

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Henry Osorto Canales, exjefe de Inteligencia de Centros Penales, acusó a las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario de dar instrucciones para sacar de la celda a Magdaleno Meza para que le quitaran la vida.

“McNiel, yo no deseo que le vaya a pasar algo a usted porque recordemos que todos somos seres humanos y merecemos respeto por nuestras vidas. Yo sé que usted es un padre de familia, tiene su madre en San Marcos de Colón y usted es el blanco perfecto porque usted fue la persona que llamó a (Pedro) Armas y le ordenó que sacara a Magdaleno de la celda de donde él estaba, pero sabemos perfectamente que usted recibió una instrucción”.

“El primer eslabón era (Pedro) Armas que tenían que silenciarlo porque él estaba en la disposición de aclarar esa situación de cómo sucedieron los hechos ese día cuando la muerte de Magdaleno”, dijo Osorto en Frente a Frente.

“Y si esta persona, Armas, en su momento falló y violentó las leyes internas del centro penitenciario, usted como autoridad hubiera tomado las medidas para aplicárselas y evitar que él fuera asesinado”, dijo. “Quiero decirle, señor McNiel, que yo no soy ningún irresponsable. Todo lo que estoy diciendo aquí tengo capacidad de demostrarlo. Usted dice que no puede investigar, claro que puede investigar, porque para eso existe un departamento de inteligencia interna. Entonces si no tiene inteligencia está perdido y renuncie papa... renuncie”, dijo.

“Usted se dedicó a hacer cosas al margen

de la ley”

German McNiel, subdirector del Instituto Nacional Penitenciario (INP), negó que esté confabulado en la muerte de Magdaleno Meza y consideró que lo expresado por el excomisionado Henry Osorto es “sumamente lamentable”.

“Yo creo que allí está un poco desinformando a la población. Yo en ningún momento he dado la orden para que saquen a una persona y que cometan una acción tan lamentable como le sucedió al señor Magdaleno. En ese sentido, es algo completamente falso lo que está manifestando el señor Henry Osorto”, dijo en Frente a Frente.

“La manifestación del excomisionado es sumamente irresponsable. No puede asegurar que las autoridades se encuentren coludidas o vinculadas con la acción de estos hechos ilícitos, esto es muy irresponsable de su parte y creo que debemos ser más prudentes”, recalcó McNiel.

“Ahora entiendo porqué lo sacaron de la Policía, si no sabe diferenciar las competencias de las instituciones del Estado. Existe una Dirección Policial de Investigación y esta dirección estaba en la Policía cuando aún no lo habían depurado. Y si usted se dedicó en andar haciendo otras cosas al margen de la ley cuando estaba en la Policía y por eso lo depuraron y no lograr entender que cada institución tiene un mandato en particular de una ley, es muy su problema. Aprendamos a diferenciar, cada institución tiene su mandato y si usted se dedicó a hacer cosas al margen de la ley estamos perdidos”, declaró.

