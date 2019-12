Acuerdo de visas de trabajo H-2A y H-2B protege a los hondureños

EL HERALDO accedió al Acuerdo entre Estados Unidos y Honduras sobre el Programa de Trabajadores Agrícolas y No Agrícolas Temporales que ya está vigente y con el cual se espera que 15,000 hondureños tengan una oportunidad laboral en el país norteamericano.

Marcel Osorto

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El acuerdo entre Estados Unidos y Honduras sobre el Programa de Trabajadores Agrícolas y No Agrícolas Temporales, suscrito el pasado mes de septiembre, contempla una gran cantidad de beneficios para los hondureños que sean elegidos. EL HERALDO accedió al documento firmado entre las partes.

En el artículo 1, las partes establecen como objetivos “fortalecer la cooperación bilateral en torno al programa de visas H-2A (agricultura) y H-2B (jardinería, construcción y limpieza) de Estados Unidos conforme al cual los empleadores estadounidenses contratan a trabajadores temporales extranjeros en lugares en los que faltan trabajadores estadounidenses capaces, dispuestos y calificados disponibles”.

Información recopilada en el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) detalla que las visas H2-A no tienen límite, mientras las H-2B sí, cada año se entregan 66,000 y en ambas pueden aplicar trabajadores de 100 países alrededor del mundo, por lo que la competencia es

muy fuerte.

En el convenio, ambas partes se comprometen a facilitar y supervisar el reclutamiento, crear mecanismos entre las partes que faciliten el reclutamiento sistemático, ordenado y seguro que promueva la responsabilidad y transparencia del proceso, evitar el fraude y el abuso en el proceso de reclutamiento.

Se destacó que los trabajadores hondureños no deben realizar ningún pago que comprenda, “entre otros, costos asociados con las solicitudes de certificación laboral temporal H-2A y H-2B, peticiones de clasificación H-2A y H-2B, solicitudes de visa H-2A y H-2B, solicitudes de ingreso a los Estados Unidos y costos del transporte de regreso (incluso gastos de comida), que serán solventados por el último empleador estadounidense del trabajador”.

El convenio no hace referencia al costo por el traslado de ida. Honduras anunció que con este convenio se espera beneficiar a 15,000 hondureños temporalmente.

Se destacó que está prohibido retener los documentos de identidad u otros artículos de valor del trabajador (por ejemplo, permisos de trabajo o viaje, pasaportes) y la retención de dichos artículos no se usará como medio para obligar a los trabajadores a trabajar o restringir su movilidad laboral.



Se estableció que toda deducción en el salario del trabajador, aún y sea para su beneficio, “debe ser voluntaria y satisfacer los siguientes criterios: Deben ser iniciadas a solicitud del trabajador, sin coacción, ni el empleador, reclutador, ni el agente del empleador o el reclutador pueden derivar ganancia alguna de la transacción, el trabajador puede establecer el monto de la deducción y optar por interrumpir la deducción en cualquier momento”.



A la Secretaría del Trabajo de Honduras, por su parte, le corresponde establecer un proceso para monitorear e intercambiar información respecto de toda persona, entidad privada o institución pública que contrate o busque contratar a un empleador de los Estados Unidos. “Si bien el reclutador de mano de obra extranjera puede cobrar honorarios razonables por sus servicios al empleador de los Estados Unidos, el contrato deberá establecer que el reclutador de mano de obra extranjera no puede trasladar ningún costo al trabajador”.

En el caso que el trabajador no se sienta bien con su trabajo, el acuerdo define que “la parte de Honduras deberá exigir que todo el trabajo sea voluntario y que los trabajadores tengan el derecho de rescindir su empleo en cualquier momento y sin sanción”.



Los trabajadores no podrán ser obligados a realizar ahorros forzosos o pólizas de seguro. Cabe destacar que una de las condiciones para que este acuerdo entrara en vigencia -ya partieron 60 hondureños a Estados Unidos- era que no deberá ocurrir previo a la entrada en vigor del Acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de la República de Honduras relativo a la Cooperación en el Examen de Solicitudes de Protección o “tercer país seguro”.

