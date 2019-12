Demócratas buscan dar forma a un juicio "justo" a Trump en el Senado

WASHINGTON, TEGUCIGALPA.- Los demócratas buscan la inclusión de ciertos testigos y el desarrollo de un juicio "justo" a Donald Trump en el Senado, días antes de la votación en la Cámara de Representantes para acusar al presidente de abuso de funciones y obstrucción al Congreso.



El principal senador demócrata, Chuck Schumer, dijo que se propone iniciar el 6 de enero un proceso que impartirá "justicia rápida pero justa" a Trump, aunque los republicanos leales reconocen estar más interesados en proteger al presidente que en ser parte de un jurado imparcial cuando el caso llegue al Senado.

Los congresistas comienzan una semana trascendental. El presidente del Comité Judicial de la Cámara de baja, Jerry Nadler, publicó el lunes un informe de 658 páginas que describe el caso para acusar a Trump y detalla las presuntas irregularidades en las que incurrió, como presionar a Ucrania para investigar a un rival demócrata.



Detalla episodios severos de conducta "criminal" por parte del presidente, incluido el soborno, refutando el argumento republicano de que los demócratas no han identificado ningún delito específico cometido por el mandatario.



"El abuso de poder del presidente Trump abarcó tanto el delito constitucional de 'soborno' como múltiples delitos federales", dice el texto.



El Comité de Reglas de la Cámara de Representantes se reunirá el martes para establecer los lineamientos para el debate sobre el juicio político.



Se espera que cuando la Cámara baja controlada por los demócratas se reúna el miércoles para sopesar los dos cargos aprobados por el Comité Judicial, espera que Trump se convierta en el tercer presidente estadounidense en ser acusado, después de Andrew Johnson en 1868 y Bill Clinton en 1998.



Richard Nixon renunció en 1974 justo antes de un voto de destitución de la Cámara. Tanto Johnson como Clinton fueron absueltos en el Senado.

Es poco probable que Trump sea destituido de su cargo por el Senado, donde los republicanos gozan de una mayoría de 53 a 47.



Pero Schumer ha presionado insistentemente por un proceso justo, y ha escrito al líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, para exigir que cuatro testigos clave testifiquen, incluido el jefe de gabinete interino de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, y el exasesor de seguridad nacional John Bolton.



Schumer también ha buscado limitar la duración de los testimonios y el interrogatorio de testigos, proponiendo una estructura que brinde a los estadounidenses lo que él llamó "confianza en el proceso".



"Sólo los hechos", pidió. "Estamos tratando de tener el tipo de justicia por la que Estados Unidos es conocido, que es rápida pero justa", aseguró Schumer a CNN.



Las reglas del Senado para juicios políticos se determonan por un voto de mayoría simple. Aunque Schumer busca llegar a un acuerdo con McConnell sobre las mismas, será la voluntad de la mayoría la que triunfe.



"No estoy tratando de pretender ser un jurado justo aquí", dijo en cambio el domingo el senador republicano Lindsey Graham, rechazando los cargos contra Trump como "tonterías partidistas".



Uno de los dos cargos que se presentarán ante la Cámara de Representantes señala que Trump cometió abuso de poder por condicionar la ayuda militar a Ucrania y una reunión en la Casa Blanca a cambio de una investigación sobre figuras demócratas ante las elecciones presidenciales de noviembre de 2020.



La otra acusación aduce obstrucción al Congreso por negarse a cooperar con la investigación y ordenar a otros funcionarios a que no colaboraran, lo que según los demócratas no tiene precedentes en la historia de Estados Unidos.



El presidente ha atacado repetidamente el proceso, al que califica de "caza de brujas", y a los demócratas que lo llevan a cabo.



Las audiencias con miras a su destitución han sido a veces una experiencia sombría para los demócratas, que temen que los miembros moderados del partido de los distritos cercanos a Trump puedan perder sus escaños el próximo año si votan por destituirlo.



Así, se espera que un demócrata opuesto al juicio político, Jeff Van Drew, de Nueva Jersey, se alíe con los republicanos esta semana. Mientras un puñado más de demócratas consideran oponerse también al "impeachment".



De hecho, pese a la inminencia de la acusación en su contra, Trump alcanzó su mayor índice de aprobación -43%- en lo que va de su gestión, según un sondeo de la Universidad de Quinnipiac, aunque es menor a los niveles exhibidos por la mayoría de los mandatarios a esta altura del mandato.

