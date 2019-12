Inmigrantes inician trámites de licencia de conducir en NY 

ALBANY, ESTADOS UNIDOS.- Cubiertos con gruesas chaquetas, muchos inmigrantes formaron largas filas en algunas oficinas de control vehicular de diversas partes de Nueva York después que el estado comenzó el lunes a emitir licencias de conducir que no requerían que los solicitantes demostraran que están legalmente en el país.



Cientos de neoyorquinos esperaron a las afueras de las oficinas del Departamento de Tránsito (DMV) en la ciudad de Nueva York, aunque las oficinas en otras partes del estado registraron pocas solicitudes.

Los solicitantes sin un número válido de Seguro Social ahora pueden presentar varias formas alternativas de identificación, incluyendo pasaportes válidos y licencias de conducir de otro país.

Funcionarios del DMV estatal indicaron que ajustaron sus niveles de personal y actualizaron sus sistemas de reservación en previsión a una mayor presencia de solicitantes prevista para el lunes.



"Es un paso importante para todos los neoyorquinos mientras seguimos impulsando a Nueva York a alcanzar todo su potencial de igualdad, oportunidad y justicia", dijo el senador estatal Luis Sepúlveda. "También estamos ansiosos por los importantes beneficios económicos y de seguridad que proporcionará esta ley en las comunidades de todo el estado".



Al menos un secretario de condado en el norte de Nueva York se opuso a la ley y rechazó solicitantes. El secretario del condado de Rensselaer, Frank Merola, uno de varios empleados que presentó una demanda para bloquear la ley estatal, rechazó a un solicitante que quería un permiso de conducir pero no contaba con número de Seguro Social.



"Fui muy claro en que iba a ser difícil hacerlo en mi oficina", dijo Merola. "Eso pudo desalentar a algunas personas de presentarse en mi oficina".

El secretario republicano dijo que su oficina envió a los solicitantes al otro lado del Río Hudson, para que se presentaran a las oficinas estatales del Departamento de Transporte en Albany.

En tanto, el mandato del gobernador demócrata Andrew Cuomo ha dicho que aquellos que no quieren cumplir con las leyes del estado deben renunciar.



"Las autoridades locales, incluyendo a los secretarios del condado al frente de oficinas del DMV, no pueden elegir qué ley les gusta y cuál van a ignorar", dijo la portavoz del Departamento de Transporte, Lisa Koumjian. "Si un secretario no está dispuesto a cumplir la ley del estado, él o ella debe renunciar a su cargo".



Nueva York ahora acepta documentos como pasaportes extranjeros, tarjetas de residencia permanente, licencias de conducir de otros países y credenciales de cruce fronterizo como formas de identificación de los solicitantes.



Merola y otros secretarios han argumentado que su personal carece de capacitación y equipamiento para verificar documentos extranjeros y cumplir adecuadamente con la ley. Merola dijo que sólo tres de sus 18 empleados han tenido tiempo de ver el seminario en línea que el DMV puso a disposición este mes.