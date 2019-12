"Mi prioridad es el París Saint-Germain", reitera Neymar

PARÍS, FRANCIA.- "Mi prioridad es el París SG", reiteró el brasileño Neymar en una entrevista que la revista France Football publicará este miércoles, en la que el delantero insiste en su "implicación máxima" con su club, cuatro meses después de su regreso frustrado al FC Barcelona.



"¿Por qué querer irme de aquí? Me quedan aún dos años de contrato, el equipo continúa progresando. Tenemos que seguir concentrados en esta temporada para hacer las cosas bien y ganar el mayor número de títulos posible. Esta temporada el objetivo es la Liga de Campeones. Y mi prioridad es el París SG, con una implicación máxima cada semana", declaró la estrella brasileña.



"Hoy por hoy, soy parisino y lo soy al 100%. Voy a darlo todo en la cancha para que el PSG triunfe", insistió.

En sus dos temporadas en París, adonde llegó en el verano (boreal) de 2017 procedente del Barcelona por un monto récord de 222 millones de euros, Neymar cayó lesionado en dos momentos cruciales, a comienzos de año, y no pudo ayudar a su equipo a avanzar en la Liga de Campeones, verdadero objetivo el ambicioso club parisino.



"La Liga de Campeones siempre es difícil. Estuve cuatro años en Barcelona y sólo la gané una vez (2015). Acá no es diferente, pero estoy convencido de que podemos ganarla", aseguró el delantero de 27 años.



Preguntado qué es lo que borraría de su estancia en París, Neymar no tiene dudas: "Las lesiones, que me impidieron jugar durante meses en momentos en os que necesitaba estar en la cancha".



En 11 partidos disputados con el PSG esta temporada (en la que también estuvo un mes ausente por una lesión en los isquiotibiales), Neymar ha marcado ocho goles contando todas las competiciones.