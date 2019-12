Supuesta hija de Rambo de León se convierte en madre en Uruguay

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Rambo de León podría haberse convertido en abuelo en esta Navidad. La supuesta hija del exmundialista hondureño dio a luz este fin de semana en su natal Uruguay.

Abril Victoria González Benítez, de 19 años de edad, quien aseguró a EL HERALDO, en agosto de 2019, ser hija del volante catracho dio a luz a una bebé a quien bautizó como Ariana Scarlet Díaz González.

La joven, nacida en Montevideo, Uruguay, el 24 de octubre del 2000, se convirtió en madre este fin de año y pasará las fiestas navideñas cargando en sus brazos a su primogénita.

Abril se mantiene a la espera de poderse realizar una prueba de ADN para confirmar lo que asegura, que Julio César Rambo de León es su papá.

Así es la hermosa bebé, quien sería la nieta de Julio César Rambo de León.



"Si hay que hacer pruebas de ADN, yo no tendría problema. Sería un alivio para mí. Si lo tuviera frente mío -a Rambo- no sabría qué hacer. Es una situación que uno se puede imaginar, pero no cabe en la cabeza, después de casi 19 años encontrarme con él sería una etapa de mi vida que no podría dejar pasar. Además, no es simplemente una etapa, es algo que te dura toda la vida hasta que te mueras", dijo emocionada hace unos meses a EL HERALDO.

Hasta el momento, Julio César Rambo de León no se ha pronunciado respecto al nacimiento de la pequeña Ariana Scarlet, quien nació completamente sana, pesando 8.8 libras y midiendo 51 centímetros.

