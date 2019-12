Honduras: Más de 2,800 niños han nacido dentro de una ambulancia

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los dolores de parto comenzaron cuando menos se lo imaginaban. En medio de contracciones y la desesperación, más de 2,800 mujeres hondureñas solo tuvieron tiempo para llamar a una ambulancia, mientras el dolor daba aviso que se convertirían en madres.



La labor de parto fue tan corta que no les quedó tiempo de llegar a un hospital, mientras las sirenas de alguna ambulancia sonaban, un niño o niña lloraba, en medio del caos de las calles y carreteras de Honduras.



Estas historias son bastante comunes para decenas de paramédicos de la Unidad Médica de Emergencia de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), quienes en menos de dos años han atendido 2,854 partos.



Uno de los casos más recientes es el de una joven de 18 años, quien llamó al 911 porque estaba en labor de parto. Inmediatamente una ambulancia se trasladó hasta la colonia Arturo Quezada, en la capital.

VEA TAMBIÉN: Los diez hechos del año de mayor trascendencia en Honduras



El Técnico de Urgencias Médicas a cargo era Aarón Valle, quien en su amplia experiencia ha atendido 28 partos dentro de una ambulancia. El experto contó que recibieron la llamada a las 6:00 de la mañana, 14 minutos después ya estaban en el lugar, pero la joven se encontraba en estado de alumbramiento (salida del feto y la expulsión de la placenta).



"Le pido permiso a ella para revisarla y veo que está en alumbramiento, este parto no era igual que los otros, por el hecho que el bebé estaba dentro del saco amniótico, no está en expulsión. La joven puja un poco y sale completamente el producto en el saco”, contó el hondureño.

Uno de los expertos revisa a un bebé recién nacido dentro de una ambulancia.







“Si yo no hubiese hecho algo tal vez el niño no estuviera, si me hubiese equivocado él no viviera. Logré verlo en brazos de su madre hace algunos días”, continuó diciendo.

Otras atenciones



Además de atender a mujeres en labor de parto dentro de ambulancias, los expertos también han ayudado a hombres, mujeres y niños que han sufrido lesiones en accidentes.



Desde agosto de 2017 hasta noviembre de 2019 han atendido a 79,209 hondureños, principalmente en San Pedro Sula, Tegucigalpa y La Ceiba.