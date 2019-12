Barack Obama: Las mujeres son "indiscutiblemente mejores" que los hombres

REPÚBLICA DE SINGAPUR.- El expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, dijo en un evento en la República de Singapur, que las mujeres no son perfectas, pero son "indiscutiblemente mejores" que los hombres.



"Estoy completamente seguro de que si en dos años todas las naciones del mundo estuvieran gobernadas por mujeres, veríamos una mejora significativa en casi todos los ámbitos", dijo el exmandatario.

Asimismo, Obama aseveró que confía en los líderes políticos que cuando llega su momento se hacen a un lado. "Cuando miras el mundo y los problemas que existen, la mayor parte de ellos están generados por personas mayores, normalmente hombres, que no se han apartado del camino".



El exgobernante les recordó a los políticos que no están en un cargo de por vida. "No estás ahí para mantener tu importancia ni tu poder".



Obama fue el cuadragésimo cuarto presidente de los Estados Unidos de América. Goberno EE UU desde enero de 2009 hasta el 20 de enero de 2017.

