Un ciudadano ruso muerto y un herido deja accidente entre rastra y pick up en salida al sur

SANTA ANA, HONDURAS.-Un hombre de origen ruso murió y su amigo resultó herido en una fuerte colisión vehicular registrada la tarde de este domingo en el kilómetro 10 de la carretera CA-5, que conduce de la capital hacia el sur de Honduras.



El incidente se produjo entre una rastra cargada de bloques y un vehículo tipo pick up; ambos viajaban en diferentes direcciones.



Edwin Cáceres, motorista del tráiler, narró que “él venía rebasando para arriba y me quitó el derecho de vía, me pegó de frente y me estalló la llanta de adelante y me tiró para acá”.



Según la versión de Cáceres, el motorista del carro tipo pick up cometió la imprudencia de rebasar sin percatarse que él se aproximaba y que sería difícil rebasar antes de que impactaran.

Del fuerte choque tanto el pick up como la rastra salieron despedidos cada uno a un lado de la carretera.



El carro marca Nissan Frontier, sin placas y de reciente fabricación, dio vueltas sobre el pavimento, quedando con las llantas hacia arriba, entre tanto, la rastra volcó al lado contrario, votando toda la carga que traía a bordo.



Edwin Cáceres manifestó que venía procedente de El Salvador y que traía 3,300 bloques de concreto que debía descargar en una ferretería de la colonia Loarque, donde estaba a punto de llegar.



Los dos ocupantes del pick up fueron subidos a una patrulla para ser trasladados a un hospital privado; en la colonia Loarque hicieron el trasbordo a una ambulancia del 911, donde expiró el ciudadano ruso, de quien no se conoce el nombre. El otro herido es hondureño y responde al nombre de Héctor.

Agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNTV) llegaron al lugar para tomar parte de lo ocurrido.

