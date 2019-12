Roger Mauricio Díaz: "Nunca he sentido temor, no creo en los fantasmas"

Javier Flores | francisco.gonzalez@elheraldo.hn

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Muchos se aterrarían con el simple hecho de ver un cadáver sobre una camilla, en un pasillo lúgubre, solitario y oscuro. Peor aún si tuviese que tocarlo y estar frente a él durante unos minutos. Hasta cierto punto es lógico, sin la costumbre y el temple necesario sería difícil.

Pero para Roger Mauricio Díaz Izaguirre es su rutina diaria, labor que hace con mucho empeño. Es el dactiloscopista de Medicina Forense en la capital y habló con EL HERALDO sobre sus actividades.

¿Cómo comenzó este extraño trabajo, viendo o alguien lo instruyó?

En 1994 ingresé al Ministerio Público y unos días después vino gente de Estados Unidos del Programa Internacional de Asistencia en Capacitación en Investigación Criminal (ICITAP) a capacitarnos en todo lo relacionado a dactiloscopía.

¿En qué departamento del Ministerio Público estaba?

Desde que entré al Ministerio Público (MP) me asignaron a la antigua Dirección General de Investigación Criminal (DGIC), en ese momento la DGIC era parte del Ministerio Público y me mandaron para el Departamento de Dactiloscopía.

¿Cómo fue su experiencia en la DGIC?, ¿durante cuánto tiempo estuvo allí?

Estuve como dactiloscopista durante ocho años en la DGIC, hasta el 2002, después salí de la institución y me fui para Casa Alianza, allí me dediqué a realizar investigaciones de homicidios, robos y daños que sucedían con menores de edad.

¿En qué momento llega a Medicina Forense?

En 2011. Por mi experiencia laboral llegué y como el MP había hecho un estudio sobre agilizar la entrega de cadáveres en Medicina Forense, concursé por la plaza de dactiloscopista y así pude ingresar aquí.

Hay muchos mitos y creencias sobre las morgues en todo el mundo, ¿alguna vez ha visto algo sobrenatural mientras trabaja con los cadáveres en la morgue?

No, nunca, nada de eso, nada que ver.

¿Ha sentido temor al estar solo frente a los cadáveres?

No, nunca he sentido temor, no creo en los fantasmas.

Roger mientras toma la huella de un cadáver.

¿En los ocho años que tiene de estar en Medicina Forense, le ha tomado las huellas a alguna personalidad del país?

Sí, a varias. La ex Miss Honduras y su hermana, también a Óscar “el Pelón “Acosta, a Orlan Chávez, a quien se le conocía como “El Fiscal de Oro”, entre muchos otros del país.

¿En el desempeño de su trabajo, le ha tocado la dura tarea de levantar huellas de alguno de sus familiares?

No, nunca; amigos sí, pero gracias a Dios a familiares no.

A pesar de que su labor es trabajar con las manos de cadáveres, ¿le gusta su trabajo?

Sí, es un área que escogí para trabajar, disfruto mi trabajo y servir a las personas para agilizar los trámites de entrega.

¿En qué consiste su trabajo?

Primero saber por qué causa ingresa, porque si ingresa por homicidio o violaciones tengo que esperar a que le practiquen la autopsia, en cambio si es por accidentes de tránsito o causas naturales, puedo hacer las huellas antes de la autopsia ya que no hay toma de restos ungueales (uñas).

¿Cómo ha logrado poder cotejar cada huella siendo que todas son muy parecidas?

Aprendí a comparar las bifurcaciones, crestas, islas, en fin; son once puntos que tienen que coincidir entre las huellas que le tomo a un cuerpo y las que están en la base del Registro Nacional de las Personas (RNP) para decir que se trata de la persona a identificar.

¿A qué tipo de cadáveres se les toma huellas en Medicina Forense?

A todos, desconocidos e identificados, porque con todos tengo que hacer una comparación en el caso de que hallan solicitado su tarjeta de identidad en el RNP.

¿Qué pasa en el caso de los menores de edad?

En el caso de los niños no se puede tomar huellas o identificar por esta vía, sólo en el caso que hallan caído presos.

¿Hasta hoy se ha equivocado en la identificación de un cuerpo por la vía de la dactiloscopía?

No. Cuando no coincide uno de los puntos buscamos el criterio de otro dactiloscopista.