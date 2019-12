Trump dice que juicio político es una vergüenza para EEUU

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El presidente Donald Trump declaró el viernes que la votación de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Representantes para someterlo a juicio político era “una vergüenza para nuestro país” y se niega a apartarse del cargo que lo enredó en el escándalo.



Casi al mismo tiempo de la votación, Rudy Giuliani, el abogado personal del mandatario, realizó una visita a la Casa Blanca.



Con una votación del pleno de la cámara baja prevista para la próxima semana, Trump señaló desde la Oficina Oval que los demócratas han “quedado como tontos” al avanzar con el proceso de juicio político. Trump se dirige a ser el tercer presidente en la historia de Estados Unidos en ser sometido a un juicio político, aunque está seguro de que no será destituido por el Senado, donde los republicanos son mayoría.

DE INTERÉS: Corte EEUU examinará caso de declaración de impuestos de Trump



“Están trivializando un juicio político cuando lo usan para absolutamente nada más que tratar de obtener ganancias políticas”, aseveró Trump mientras estaba acompañado por el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez. “Es algo triste para el país, pero algo bueno para mí políticamente hablando”.



El ataque más reciente de Trump contra el proceso de juicio político se produjo poco después de que Giuliani visitó la Casa Blanca. Se tenía previsto que el abogado _que ha estado profundamente involucrado en los acuerdos con Ucrania que son parte central de la pesquisa de juicio político_ se reuniera con Trump, quien pidió que el exalcalde de la ciudad de Nueva York lo informara sobre su reciente viaje a Kiev.



Trump, que ignoró una pregunta sobre su abogado, también ha pedido a Giuliani poner al tanto al Departamento de Justicia y a los senadores republicanos sobre lo que encontró en Ucrania.



Giuliani no respondió de momento una solicitud de comentarios, pero tuiteó que “los estadounidenses han tomado una decisión sobre esta farsa de juicio político. Es una cortina de humo para la corrupción del gobierno de (Barack) Obama y (Joe) Biden. Eso se demostrará pronto”.



Un portavoz de la Casa Blanca no ha confirmado si Trump se reunió con Giuliani. Pero Kellyanne Conway, asesora del presidente, restó importancia a la visita y señaló que Giuliani “podría estar asistiendo a la fiesta de Navidad” de la residencia presidencial.



Sin embargo, la visita de Giuliani a la Casa Blanca puso de relieve cómo Trump no se ha alejado de las teorías de conspiración y acusaciones de corrupción sin fundamento que desataron la investigación de juicio político que pone en riesgo su presidencia. Los representantes demócratas iniciaron el proceso de juicio político en su contra luego de que se dio a conocer que la ayuda militar de Estados Unidos a Ucrania había sido retenida mientras Trump presionaba a Kiev para que investigara a su posible adversario demócrata para las elecciones presidenciales de 2020, el exvicepresidente Biden.

ADEMÁS: El sueño americano del migrante antes y después de Trump