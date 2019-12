Wilson Berrios antes de ingresar al hospital: “Papá, no lo vi venir, me explotó en la cara”

Momento del traslado del joven de Choluteca al Hospital Escuela (HE).

Ricardo Sánchez Agüero

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Con su rostro completamente desfigurado, el joven Wilson José Berríos, de 18 años, se mantiene en observación en un área restringida de la emergencia del Hospital Escuela (HE).

Pese a que sufrió una quemadura de grado cuatro y que debido a la severa lesión perdió su ojo izquierdo y la nariz, el muchacho se aferra a la vida y su estado de salud es estable.

El joven estaba trabajando en una recreovía de la Villa Navideña, ubicada en la Plaza de la Solidaridad de Choluteca, cuando un grupo de simpatizantes del denominado Bastión del Sur, que pertenecen a la Alianza de Oposición, lanzaron un artefacto explosivo en el lugar.

En el momento que el joven iba por unas hojas para que los niños que cuidaba en un saltarín se pusieran a dibujar, el explosivo le cayó y estalló en su rostro.

Wilson José cayó al suelo mientras salía sangre de su cara, de inmediato fue llevado al Hospital General del Sur.

Esta es la tomografía de los huesos de la cara que le practicaron al joven Wilson José Berríos en el Hospital Escuela Universitario.

Por la severa lesión, minutos después fue trasladado por elementos del Sistema Nacional de Emergencia del 911 al Hospital Escuela, donde fue atendido por un grupo de especialistas. En el trayecto, el joven se iba ahogando con su propia sangre, pero iba consciente de lo que ocurría.

“Papá, no lo vi venir, me explotó en la cara (artefacto explosivo)”, dijo el joven a su padre Wilson Berríos cuando iba en la ambulancia rumbo a Tegucigalpa. Posteriormente se comunicaba con señas (pulgar arriba) para decir que estaba bien, porque no podía hablar.

Atención

“Gracias a Dios el joven su pudo estabilizar, ingresó con un trauma facial severo en su rostro, se están estudiando los videos de seguridad para determinar qué fue lo que sucedió”, informó a EL HERALDO Carlos Flores, cirujano plástico del HE.

El galeno descartó que la quemadura haya sido causada por una bomba molotov, según él se trató de un mortero llamado cebolla. “Se va a empezar a hacer un plan de reconstrucción, se están tomando tomografías de todos los huesos de la cara para hacer el plan de reconstrucción a nivel facial”, explicó Flores.

Añadió que han estado en comunicación con Casa de Gobierno, ya que apoyará en todo lo que se necesite.

Wilson José será trasladado este viernes al Centro Hondureño para el Niño Quemado (Ceniq), que administra la Fundación de Niños Quemados (Fundaniquem).

El director médico de ese hospital, Omar Mejía, explicó a EL HERALDO que la primera fase es reparar los huesos del rostro. Anunció que la próxima semana se le realizará una cirugía reconstructiva craneofacial.

