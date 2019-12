Es difícil hablar sobre clima entre el "club Greta" y el "club Donald", dice Macron

PARÍS, FRANCIA.-El presidente francés Emmanuel Macron lamentó el jueves lo difícil que es hacerse escuchar en el tema de la lucha contra el cambio climático entre el "club de Greta" Thunberg y el "club de Donald" Trump.



En el debate sobre el clima están "el club de Greta y el club de Donald", afirmó el mandatario francés, en referencia a la joven activista ambiental sueca y al presidente estadounidense, un escéptico del cambio climático.

"Muchísima gente quiere un cambio pero es muy difícil porque nunca se avanza lo suficientemente rápido para Greta y siempre es demasiado para Donald", añadió durante una conversación en la sede de la presidencia con 80 estudiantes e investigadores ganadores del programa "Make our planet great again", lanzado hace dos años.



"Hay gente que está con Greta que dice: 'No hacen nada, son de lo peor', lo que es desesperante, hace sentir a la gente culpable y que en mi opinión no hace cambiar las cosas. Y hay aquellos con Donald que dicen: 'No sirve para nada lo que hacen, no funcionará jamás'", añadió, poco antes de ir a Bruselas para una cumbre europea en la que se hablará sobre la lucha climática.

"Quisiera que hagamos un club nuestro" con el objetivo de "que la gente cambie sus hábitos, entienda que es posible", añadió.



Los datos científicos apuntan a que cualquier demora en la lucha para disminuir las emisiones agravará el calentamiento, con consecuencias catastróficas para el planeta.



Las emisiones de CO2 aumentaron un 0,6% en 2019 en el mundo, según el balance anual del Global Carbon Project (GCP).

