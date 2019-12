Madre de menor raptado en Tela: "Libérenlo, él no tiene la culpa"

TELA, HONDURAS.- A diez días del rapto del menor hondureño Enoc Misael Pérez Chinchilla en Tela, Atlántida, su familia pide a las autoridades que no abandonen su búsqueda.



"Solo pido a los captores que lo devuelvan, él no tiene la culpa de nada", dijo angustiada Karina Chinchilla, madre del menor de 12 años.



El menor residente en España y que se encontraba en Honduras para pasar vacaciones con su abuelo, fue raptado el pasado 2 de diciembre, durante un hecho armado en el que murieron su abuelo y un tío. Poco después del rapto, el cuerpo de una mujer que sería su niñera fue encontrado sin vida.

La madre dijo en entrevista al canal HCH "no hemos recibido ninguna llamada, cada día es algo horrible no sabemos nada de él", agregó "por favor a las autoridades, al Presidente yo quiero respuestas", dijo Chinchilla.



También cuestionó con qué confianza los hondureños que viven en el exterior enviarán a sus hijos a este país. "Cómo vamos a poder viajar allá", dijo.

Detenido es vinculado al caso

Sobre la detención de Bayron Humberto Meléndez, quien fue aprehendido por las autoridades como el principal sospechoso del caso, Chinchilla dijo que se trata de un viejo vecino del barrio.



"Lo recuerdo del barrio, de cuando éramos niños, pero no hemos podido hablar con él y no ha querido decir nada, no quiere hablar", agregó. "En mi barrio nunca se había mirado un caso así, era un barrio tranquilo".

La hondureña lamentó la situación que ha resultado en una tragedia. "Pido a la Policía que siga buscando, pido a todos los alcaldes de Honduras que me ayuden a buscarlo".



"Es como estar muerto en vida, estar esperando encontrarlo", concluyó.