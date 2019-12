Hospital de Trauma reducirá en un 77% atenciones del HEU

Jhesua García

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La sanción del decreto 144-2019 que contiene el contrato de préstamo por 50 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la construcción del Hospital del Trauma en Tegucigalpa sonó como música en el

Hospital Escuela.



Y es que la edificación representa un alivio en las atenciones de emergencia del principal centro asistencial del país en al menos 77 por ciento.



Así lo indicó el doctor Lenín Quezada, de la unidad de relaciones interinstitucionales del HEU, al tiempo que aseveró que este hospital recibe el 100 por ciento de las atenciones de lesiones por causa externas, ya que sirve de referencia de la red hospitalaria nacional.



“El paciente que presente un trauma de alta complejidad y antes lo atendía el Hospital Escuela, ahora será atendido en el nuevo hospital. De tal manera que quedará una cantidad manejable por el HEU de un 20 o 23 por ciento de pacientes con traumas”, explicó Quezada.



Al igual, el galeno comentó que la construcción de este sanatorio implica tener adecuaciones en la red hospitalaria.



“Los centros de salud de la capital no tienen un hospital de característica intermedia en donde puedan recibir a los pacientes de manejo hospitalario y a lo que recurren es a enviarlos al HEU o el Hospital San Felipe”, reconoció.



Enfatizó que es algo que se tiene que corregir, pues se necesita un hospital de carácter intermedio que permita atender pacientes que no son de nivel nacional dentro de la ciudad.



Al igual señaló que la adecuación tiene que hacerse antes de que el Hospital de Trauma comience a funcionar, porque de lo contrario, al operar este nuevo sanitario y se dé una alta médica a un paciente, no habrá donde atenderlo y volverán al HEU, y no se resolvería

plenamente el asunto.



“Pero, esto no es algo que le corresponde al nuevo HT, sino que a la Secretaría de Salud”, recalcó Quezada.



Cabe mencionar que el Hospital San Felipe no registraría aumentos ni reducciones de atenciones ya que las que atiende no son pacientes con lesiones por causa externa.



Los avances

Las autoridades de Salud informaron que han mantenido diversas reuniones en la ciudad para determinar los impactos financieros y los análisis de los espacios físicos.



“Estamos en la discusión final, antes de que entre el tema del diseño y que el proyectista reciba los planos arquitectónicos”, contó Quezada.



Hasta el momento, los puntos de consenso sobre este nuevo hospital ya estarían avanzados en un 90 por ciento.



Al igual explicaron que esperan tener para hoy el 100 por ciento de la discusión técnica. De esa forma prosigue la ejecución.

Local del nuevo centro

Las autoridades del ente sanitario comunicaron que la construcción se realizará en la colonia Los Molinos, a inmediaciones de la carretera que conduce a Valle de Ángeles.



La inversión del Hospital del Trauma en Tegucigalpa es de 53.8 millones de dólares y ya lo aprobó el presidente Juan Orlando Hernández.



El préstamo está dividido en dos segmentos: un concesional por 21,528,000 dólares y un segundo en términos normales por 32,292,000 dólares, con una tasa de interés del 0.25 por ciento y 3.42 por ciento, respectivamente.

El primero tiene un plazo de 40 años y el segundo de 25 años.

Las especialidades

Abarca, neurocirujanos, oftamólogos, ortopedas, cirujanos vasculares, ginecólogos, internistas, urólogos, entre otros.