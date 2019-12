Muere el actor Jack Burns, estrella de la serie Outlander

GREENOCK, ESCOCIA.- El actor y bailarín Jack Burns, de 14 años, fue encontrado muerto en su casa en Greenock, Escocia, hace diez días y la noticia fue dada a conocer apenas este miércoles.

La joven estrella de ballet y un actor reconocido por su papel en la serie Outlander murió el pasado 1 de diciembre y las causas de su deceso hasta ahora son un misterio.



“Jack fue una inspiración para todos en Élite (Academia de danza donde era una estrella de ballet) y tocó los corazones de todos los que tuvieron el placer de trabajar y bailar con el desde 2012”, se lee en un comunicado de la escuela.

El joven actor ganó una gran popularidad cuando participó en la serie producida por Netflix, Outlander.

Además de esta serie, Burns participó en distintos programas de televisión. Protagonizó la thriller británico In Plain Sight, estrenada en 2016 y participó en otra producción de la plataforma de streaming, Netflix, llamada One of Us, que originalmente fue titulada como Retribution.

En la danza hizo varias producciones de la BBC en las que se le consideraba como “el próximo Billy Elliot”.

La repentina muerte del actor generó una profunda sorpresa entre fanáticos y compañeros de trabajo. Las autoridades investigan su muerte, pero no como un hecho sospechoso o violento.