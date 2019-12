Zonas de Honduras sin electricidad este miércoles 11 de diciembre  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Varias zonas de Nacaome, San Antonio de Oriente, San Pedro Sula y San Fransico de Yojoa no tendrán energía eléctrica este miércoles 11 de diciembre debido a los cortes programados por la Empresa Energía Honduras (EEH).

Este es el listado completo

De 8:00 AM a 4:00 PM en San Pedro Sula, Cortés

Maheco

Edificio La Plaza

Catisa

Hotel San Pedro

Ferretería Nacional

Zona Peatonal

Correo Nacional

Calle del Comercio

Primera estación Policía Nacional



De 8:30 AM a 4:00 PM en San Francisco de Yojoa, Cortés

San Francisco de Yojoa

Quebradas de agua

Fundación AHLE



De 8:00 AM a 4:00 PM en Nacaome, Valle

Bañaderos

El Obraje

Jícaro Galán

Chocolate

Maracito

Lagartillo

Los Limones

Nacaome

Aldea El Chiflón

San Francisco de Coray

La Libertad

San Miguelito

Alubarén

Reitoca

Curarén

San Marcos de Curarén

Las Mesas

Aldea San Nicolás

Aldea El Tránsito

Aldea La Arada

Isla San Marcos

Calincanto

El Cubulero

Langue

El Amatillo

Goascorán

Aramecina

Caridad

Lauterique

Aguanterique

Antonio del norte

Mercedes de Oriente

Guajiquiro



De 9:00 AM a 4:00 PM en San Antonio de Oriente, Francisco Morazán

Valle de San Francisco

Galeras

Güinope

Silisgualagua

San Lucas

Mansaragua

Apalipí

San Antonio de Flores

Agua Santa

Maraita

Yauyupe

VEA: Renovar convenio de la Maccih es 'facultad soberana' de Honduras, dice Cancillería