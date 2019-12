Envían a la cárcel a hombre que mató a su joven expareja en San Pedro Sula

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Detención judicial dictaron este martes los Juzgados de San Pedro Sula contra Anthony Steven Torres Carranza, sospechoso del delito de feminicidio de su expareja Anyi Mariela Ramos Ramos.



La medida cautelar fue impuesta luego que al imputado se le leyeran sus derechos y fuera remitido a la Penitenciaría Nacional de Támara.



La audiencia inicial quedó establecida para el próximo viernes 13 de diciembre a las 9 de la mañana.



El crimen de la joven se registró la tarde del lunes cuando la pareja, que estaba separada por problemas maritales, tuvo una fuerte discusión que acabó en agresión.

LEA: 'No aguanto estar aquí, yo me quiero ir al cielo', la súplica de niño violado a su tío



Anyi Mariela Ramos Ramos se encontraba con su hija en la habitación del tercer piso de unos apartamentos ubicados en la 11 Avenida del Barrio Guamilito, sector noroeste de San Pedro Sula, cuando fue atacada a cuchillazos por su expareja.



Durante el ataque, la joven gritaba pidiendo auxilio y decía "no me mates", mientras la pequeña -hija de ambos- lloraba.



Pese a escuchar los gritos de la mujer, los vecinos no pudieron ayudarla ya que había un portón con candado que les impedía llegar hasta la escena.



Para cuando lograron abrir el portón, la víctima ya había muerto y el asesino tenía el cuchillo en sus manos, por lo que inmediatamente fue detenido.

VEA TAMBIÉN: Velan a niño de cinco años que fue violado y estrangulado en San Lorenzo