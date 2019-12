Despiden a Carlo Ancelotti del Nápoles tras clasificar a octavos de final

NÁPOLES, ITALIA.- En el punto de mira por los malos resultados en la Serie A y el enfrentamiento entre jugadores y club, Carlo Ancelotti fue despedido como técnico del Nápoles apenas unas horas después de que el equipo italiano se clasificase para los octavos de final de la Champions al golear 4-0 al Genk belga.



El Nápoles "decidió despedir de su cargo como técnico al Sr. Carlo Ancelotti", anunció la entidad en un tuit.



La pésima marcha del equipo en la Serie A, ocupa la 7ª plaza a 17 puntos del líder Inter, y el enfrentamiento entre jugadores y club tras la negativa de los futbolistas a concentrarse tras el partido de Champions frente al Salzburgo a comienzos de noviembre, había debilitado la posición del veterano técnico.



Este mismo martes, tras lograr el pase a los octavos, Ancelotti había descartado su dimisión - "No lo he hecho nunca en mi vida y no lo haré" - pero tampoco había garantizado su presencia en el banquillo el fin de semana.

"Mañana (miércoles) hablaré con el presidente (Aurelio de Laurentiis) y evaluaremos qué es lo mejor para la sociedad", dijo, antes de que el club se adelantara y anunciase el despido.



Este despido ensombrece la clasificación para octavos de final de la Champions del Nápoles, conseguida gracias a un triplete del goleador polaco Arkadiusz Milik (3, 36 y 38 de penal) y un tanto del belga Dries Mertens en la segunda parte (75 de penal).

'Hat-trick' de Milik

"Estoy muy feliz con mi primer 'hat-trick', frente a mis hinchas en San Paolo. Teníamos que ganar tras un inicio difícil (de temporada) y estamos mejorando", declaró a UEFA.com Milik, que se convirtió en el primer jugador del Nápoles en marcar tres goles en un partido de Champions.



El Genk, ya sin opciones, también se lo puso fácil cuando a los tres minutos y ante la presión alta local, el joven arquero belga Maarten Vandevoordt (con 17 años y 287 días es el más joven en debutar en una Champions) falló en su intento de regatear a Dries Mertens y Milik aprovechó para enviar la pelota al fondo de la red.



Sin tiempo para reaccionar, el equipo belga se encontró en el descanso con el partido decidido, después de que Milik completara el 'hat-trick', con un remate a la altura del punto de penal a un centro desde la derecha de Giovanni Di Lorenzo (26) y después transformando un penal que Vandevoordt había cometido sobre José Callejón (38).



Pese a la superioridad napolitana, el Genk tuvo un par de ocasiones para reducir diferencias, pero el nigeriano Paul Onuachu erró dos mano a mano ante Alex Moret (16 y 42).



Con el partido sentenciado y el pase a octavos en el bolsillo, el Nápoles durmió el partido, dejando pasar los minutos, aunque antes del final tuvo tiempo de redondear la goleada con otro lanzamiento desde los once metros, esta vez transformado por Mertens.

"Mostramos coraje y personalidad. La clasificación es merecida. La clasificación es una de las pocas satisfacciones que hemos tenido", en las últimas semanas, admitió tras el partido Ancelotti en su última conferencia de prensa como entrenador del Nápoles.



El prestigioso técnico llegó al banquillo de San Paolo tras una exitosa carrera, con tres títulos de la Liga de Campeones (dos con el AC Milan y uno con el Real Madrid) y tras conquistar la Premier League y la Ligue 1 con el Chelsea y el París SG respectivamente.



El Nápoles no ha conquistado la Serie A desde que lo lograra en 1990 con el equipo que lideraba el astro argentino Diego Maradona.