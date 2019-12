Los éxitos de Roxette, en la voz de Marie Fredriksson, que marcaron época

OSSJO, SUECIA.- Marie Fredriksson, cantante y líder del grupo sueco Roxette, murió este martes dejando un legado de canciones que marcaron una época y hasta hoy siguen siendo éxitos.



Fredriksson marcó a toda una generación con su música junto a Per Gessle, su compañero en Roxette.

Estas son algunos de sus mejores éxitos:

"It Must Have Been Love" (No sé si es amor), tema que apareció en la película 'Pretty Woman' (1990).







"Un día sin tí" (Spending My Time), que formó parte del álbum Baladas En Español del famoso dúo.





"Listen To Your Heart" (Habla corazón), en Estados Unidos fue galardonada como la Canción Dance del Año (2005) y con un disco de oro por 500,000 unidades vendidas.





