"No aguanto estar aquí, yo me quiero ir al cielo", la súplica de niño violado a su tío

VALLE, HONDURAS.- El niño de cinco años que murió tras ser violado y estrangulado en San Lorenzo, Valle, al sur de Honduras, le había suplicado a su tío que lo sacara de la casa en la que vivía.



Con un nudo en la garganta y agarrándose la cabeza, Franklin Castillo contó a EL HERALDO la desesperación del niño. Además dijo que nunca imaginó que ese día sería el último que lo vería con vida.



"Lléveme para la casa ahorita, ya no aguanto estar aquí, yo me quiero ir para cielo", le dijo el niño a su tío, mientras lágrimas rodaban por su rostro.



"Yo no me imaginaba que iba a llegar ese percance aquí. Yo le dije cuidalo, no me lo dejés solo, dormí con él. Vos sabés que ha costado sacarlo adelante", le pidió don Franklin a su hermana, quien en el momento del suceso se encontraba en un centro asistencial.

De acuerdo con el relato de vecinos, Kevin Alejandro Ordóñez López había quedado bajo el cargo de su madrastra, quien salió a la pulpería mientras quedaba dormido. Al regresar, el pequeño estaba tirado en la parte trasera de la vivienda con signos de violación y estrangulamiento.



Aún con vida, el menor fue llevado a un hospital, pero lastimosamete falleció en el camino.



"Yo lo quería traer (a mi casa), pero ella me dijo que no. No lo quería tener aquí. Yo lo quería como mi hijo", continuó diciendo entre lágrimas el tío de Kevin Alejandro.



El hombre argumentó que sospecha que la madrastra del niño puede estar involucrada en la muerte, ya que era la única que se encontraba en la casa.



"Tienen que investigar", pidió el hondureño.

El familiar del menor dijo que el lunes lo llevaría a vivir con él, pero que "no pude salvarlo, porque nadie me dijo que viniera aquí a la casa porque lo estaban maltratando".