Valverde: El Barca no es menos competitivo sin Messi contra el Inter  

MILÁN, ITALIA.-La ausencia del argentino Lionel Messi en el último partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones del Barcelona, frente al Inter de Milán, no hace al equipo culé menos competitivo, insistió este lunes el técnico Ernesto Valverde.



El conjunto español ya está clasificado para los octavos de final luego de que el seis veces Balón de Oro guiara a sus compañeros a la victoria por 3-1 contra el Borussia Dortmund el pasado 27 de noviembre.



"Messi necesita descansar", dijo Valverde en una rueda de prensa en San Siro. "Venimos de muchos partidos seguidos y tenemos otros importantes por jugar, así que le he dejado en casa".



"Es un jugador decisivo pero nuestra meta mañana (martes) no cambia, queremos ganar contra el Inter", explicó el entrenador. "Sabemos lo que representa para los rivales, pero el año pasado no jugó en ningún partido contra el Inter y aun así estuvimos a un gran nivel".

"Ya estamos clasificados pero sigue siendo un partido de gran valor", advirtió el español.



El Barcelona tiene asegurada la primera posición de la llave F gracias a sus 11 puntos, mientras que el Inter, segundo con 7, los mismos que el Dortmund, pasará a las eliminatorias si logra las mismas unidades que el cuadro alemán, a quien tiene ganado el 'goal average' particular.



Para ello, el Inter se encomendará a sus dos delanteros, el argentino Lautaro Martínez y el belga Romelu Lukaku.



"Tienen grandes jugadores como Lukaku y Lautaro, que marcan mucho", elogió Valverde a la pareja interista, autora de 24 de los 40 goles de los 'nerazzurri' esta temporada.



"Lautaro es un gran jugador, rápido y poderoso, está teniendo una buena campaña", concluyó.

