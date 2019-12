Comisión evaluadora de la Maccih se queda sin dos diputados

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Aunque no se ha reunido para empezar con el trabajo de evaluar el desempeño de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), la comisión especial que fue nombrada en el Congreso Nacional quedó sin dos de sus miembros.



Los diputados de la Alianza Patriótica Denis Castro Bobadilla y Francisco Paz del partido Libertad y Refundación (Libre) notificaron que no participarán en esta comitiva que fue designada no por el titular del Poder Legislativo, Mauricio Oliva, sino por el presidente en funciones del órgano unicameral, Antonio Rivera Callejas.



Tras haberse nominado a diez congresistas -en su mayoría del Partido Nacional- en esta agrupación legislativa el pasado jueves, el enlace de la bancada del partido de izquierda, Jorge Cálix, adelantó que el legislador que se nombró en representación de esta institución iba a renunciar debido a que el CN carece de facultades así como la estatura moral para valorar a la entidad internacional.



Con 54 votos a favor, 41 en contra, una abstención y 14 que no votaron se aprobó en el hemiciclo legislativo una moción que exhorta la designación de una comisión que revise el funcionamiento de la Maccih en los últimos cuatro años.

Mensajes

“En vista que he manifestado en actos públicos y en ponencias me he referido al tema con el fin de lograr una lucha frontal contra la corrupción, me permito notificar a usted que dimito tan honroso nombramiento”, subraya la misiva que remitió Castro Bobadilla a Oliva, quien funge también como vicepresidente del Congreso.



Mientras que a través de su cuenta de Twitter el diputado Paz comunicó que “no acepto ese nombramiento en la comisión para evaluar la Maccih. Un CN cuestionado por actos de corrupción no tiene la estatura moral para evaluar al único órgano que ha venido a combatir a los corruptos”.



Por su parte, el coordinador general de Libre, Manuel Zelaya Rosales, instó a empresarios de la zona norte a planificar megaprotestas en la capital, San Pedro Sula y en todo el país en apoyo a la continuidad de la Maccih.