¿Es conveniente hacer transacciones financieras en línea?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Pagar, comprar o enviar son tareas que se pueden hacer fácilmente desde cualquier lugar y en cualquier momento cuando se trata de finanzas. Esto indica que se ha incrementado sustancialmente las transacciones bancarias en línea por el uso frecuente de plataformas digitales.



En Honduras alrededor del 20% de las personas que tienen acceso a internet hacen compras o pagan facturas en línea, según informes del eCommerce Institute o Instituto Latinoamericano de Comercio Electrónico. También ha crecido el número de transacciones exclusivamente en la banca.



1/ Las ventajas en tiempo y comodidades son notables con las operaciones en línea, bancarias y no bancarias. Aunque la desventaja es que puede salir más costoso que ir a la ventanilla, pero cuando las transacciones son pagadas. Sin embargo, actualmente el usuario prefiere pagar alguna comisión para evitar el tráfico, la inseguridad y las filas en las agencias financieras. Por lo general en la mayoría de casos, a los usuarios no se les aplica ningún tipo de sobrecosto ni comisiones por utilizar los servicios en línea que ofrece la banca.



2/ Se explican algunas ventajas. Por ejemplo, la comodidad es considerable, ya que se puede acceder las 24 horas del día, los siete días de la semana, desde cualquier lugar y dispositivo electrónico como teléfono móvil, computadora o tableta. Otra ventaja es que no hay límite en el número de transacciones que se pueden realizar.



3/ El ahorro de tiempo y dinero también es sustancial. Esto porque hacer una transacción está a segundos, ya sea para pagar, hacer transferencias, revisar el histórico de las compras o retiros. Lo anterior permite un ahorro de dinero en transporte, así como de tiempo que también se convierte en ahorro para el bolsillo. Por otra parte, se puede llevar un control de las cuentas y las deudas, incluyendo las tarjetas de crédito.



4/ La seguridad es valiosa y fundamental cuando se habla de dinero. Al hacer transacciones en línea evita portar efectivo, lo que reduce los riesgos ante la delincuencia. Representantes del sector financiero hondureño aseguran que las transacciones en línea tienen múltiples medidas de protección antifraudes que garantizan seguridad. Expertos en banca y finanzas explican que “el usuario tiene sus claves que no se las debe de dar a nadie.

La única forma que le vayan a hackear su cuenta es que la persona dé sus claves de acceso”. Advierten que algunas páginas falsas en redes sociales ofrecen promociones, el usuario accede y da sus datos y por ahí se puede ir filtrando la información. La recomendación es que las credenciales no las dé ni aunque le llamen por teléfono del banco.



5/ A través de las plataformas o aplicaciones electrónicas también se pueden hacer pagos y compras de servicios extras, es decir que antes ni se pensaba que podrían adquirirse de forma remota.

La era tecnológica ha traído un sinnúmero de posibilidades, simplificando las compras y pagos. Por ejemplo, desde las apps de los bancos y de las compañías telefónicas o tiendas por departamentos se puede hacer el pago de los servicios básicos (energía, agua, cable) o hasta comprar recargas o pagar impuestos, entre otros.



6/ Los avances del mundo financiero permiten que los pagos se lleven a cabo en tiempo real y se vean reflejados de manera inmediata. Muchas personas creen que es necesario tener el sello o comprobante de las entidades financieras, pero con los nuevos métodos los comprobantes llegan al correo electrónico y todo queda registrado en el sistema.