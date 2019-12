Liga Nacional: así se jugará la última fecha de la pentagonal

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Olimpia vs Marathón y Motagua vs Lobos UPNFM protagonizarán el domingo 8 de diciembre el cierre de la pentagonal del torneo Apertura 2019-2020 de la Liga Nacional de Honduras.



Los Leones enfrentarán a los Verdolagas con la idea de proclamarse campeonísimos de la competencia nacional y así acabar con una sequía de tres años y seis meses de no tomar el cetro.



Para consagrarse, Olimpia deberá de vencer por un margen mínimo de 1 a 0 a Marathón, a las 4:00 de la tarde en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, y esperar que Motagua no derrote a la Manada por más de tres goles.

Mientras que Motagua está obligada a doblegar por goleada (mínimo 3 a 0) a los Lobos para frustar el sueño de campeonísimo a Olimpia y abligarlo a jugar una final de ida y vuelta para luchar por la copa.



Águilas y Naranjas se verán las caras también a las 4:00 de la tarde en el estadio Carlos Miranda de Comayagua, zona central del país.



Motagua y Lobos aún tienen posiblidades de clasificarse a la final del fútbol, mientras que Marathón ya está eliminado de la segunda fase de la justa hondureña.