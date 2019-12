Natalia Barulich recibió amenazas a muerte tras terminar con Maluma

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- Natalia Barulich, la Dj y modelo que fue novia de Maluma los últimos dos años, reveló que tras terminar su relación amorosa con el cantante colombiano recibió múltiples amenazas a muerte y ciberacoso en sus redes sociales.



La joven artista reveló al programa Al Rojo Vivo que los seguidores del "Pretty boy" fueron malos con ella.



"Me estaban volviendo loca unos fanáticos, algunos de ellos están tan locos que me mandaban hasta amenazas de muerte, estaban siendo muy malos conmigo y yo no hice nada malo, no está bien que te acosen en las redes", expresó la joven que pronto lamzará una canción.



Además, la hermosa empresaria no quiso revelar cuál fue la verdadera razón por la que le puso fin a su noviazgo y se limitó a decir: "Se trata de nuestra privacidad y lo decidimos así".

Vea aquí: Así lucía la novia de Maluma previo a sus cirugías

Natalia y Maluma estuvieron juntos por más de dos años, luego de grabar el video "Felices los 4". Foto: Instagram







Asimismo, dijo que mantienen una buena relación, "no hay odio, tenemos una bonita relación".

Incluso confesó que hace unos días le había escrito el cantante para preguntarle por Julieta, la perrita que él le regaló en Navidad, porque desea visitarla.



Barulich dejó claro que no terminó su relación por culpa de Neymar, como aseguraron varios medios de comunicación. "Neymar es solo mi amigo".