Real Madrid: "Una muy mala noticia", dice Zidane sobre la lesión de Hazard

MADRID, ESPAÑA.- "Una muy mala noticia", señaló el técnico del Real Madrid Zinedine Zidane este viernes sobre la "microfisura incompleta" a la altura del tobillo derecho que sufre Eden Hazard y que le impedirá jugar el Clásico contra el Barcelona el 18 de diciembre.



"Las lesiones son jodidas y es un jugador que queremos que esté con nosotros. Es un poco más grave de lo previsto. Lo que queremos es que vuelva rápidamente con nosotros", declaró 'Zizou' sobre el belga de 28 años.



Hazard se vio forzado a abandonar el terreno de juego en el minuto 68 del partido que le enfrentó al París SG en Liga de Campeones (2-2) el pasado 26 de noviembre, víctima de una torsión en el tobillo derecho. El Real Madrid no ha fijado plazos para su regreso, pero normalmente será a principios de 2020.

VEA: La bella italiana que se casó con David Suazo



"En sus últimas prestaciones había mostrado lo importante que va a ser. No me gusta ver a mis jugadores fuera por una lesión. Y menos a Eden", añadió el técnico francés sobre un jugador que comenzaba a despegar tras un inicio de campaña marcado por los problemas físicos.



Zidane, cuyo equipo recibe el sábado al Espanyol, tampoco podrá contar con el brasileño Marcelo, ni con el galés Gareth Bale.



"Ha sentido un dolor, por eso no entrenó con nosotros esta semana", declaró sobre Bale, que terminó tocado en el triunfo contra el Alavés (2-1) el pasado fin de semana.



Zidane tuvo que responder una vez más a las preguntas sobre Bale y el golf, después de que el galés jugara a este deporte con su selección y bromeara sobre su orden de prioridades, al mostrar una bandera que decía 'Gales, golf y Real Madrid, en este orden' tras lograr el pase a la Eurocopa 2020.



"No voy a impedir nada ni a Gareth ni a ningún jugador. Son mayores y saben lo que tiene que hacer cada uno", dijo.