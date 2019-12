Rafael Villeda: “Con esfuerzo de todos saldremos adelante”

Ricardo Felipe Sánchez | ricardo.sanchez@elheraldo.hn

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-A pocas horas de iniciar la más grande obra de amor de Honduras, Rafael Villeda, nuevo presidente de la Fundación Teletón, no oculta su emoción por el inicio de esta nueva jornada de solidaridad.

Villeda asumió el cargo tras el fallecimiento del fundador de Teletón, don José Rafael Ferrari, ocurrido el 12 de diciembre de 2018.

El nuevo presidente de la Fundación le contó a EL HERALDO sus expectativas sobre la meta trazada y el gran reto que tiene por delante al ser esta su primera gran jornada de amor y solidaridad. A continuación sus declaraciones:

¿Qué significa para usted estar este año al frente de la Teletón, por primera vez, como presidente de la fundación?

Es un gran reto, no es fácil seguir los pasos del licenciado Ferrari, toda su trayectoria habla por sí sola de todo lo que hizo, no solo al frente de la Teletón sino que de diferentes instituciones. Yo tuve la oportunidad de compartir directamente ya con él desde unos 12 o 13 años porque antes, en cuanto al evento se refiere, estaba más del lado de la televisión en la parte operativa, en la transmisión. Desde hace unos siete años me incorporé a la junta directiva por una decisión de él, asumiendo la vicepresidencia y he sentido, he vivido todo lo que significa la Fundación Teletón.

Es un desafío grande estar por primera vez liderando esta institución ante un evento en el cual tengo la fe que la solidaridad que ha caracterizado al pueblo hondureño una vez más va a decir presente y vamos a alcanzar esa meta (63 millones de lempiras).

¿Cómo llenarán ese vacío que dejó don Rafael?

Es un vacío muy difícil de llenar, uno tratará con todo el equipo que conforma la junta directiva, todos los empleados, médicos, terapistas, psicólogos, las diferentes personas que trabajan en la fundación, hemos tratado de unirnos graníticamente para tratar de continuar con ese legado, para mí será algo imposible poder llenar ese vacío pero con el esfuerzo de todos los que conformamos esta gran organización podremos salir adelante y seguir los años que vienen para que la fundación pueda seguir brindando esos servicios a todos los pacientes que lo requieran.

¿Qué proyectos se vienen para Teletón?

La Fundación ahora lo que está buscando es la parte del mantenimiento de los seis centros actuales, hay pequeños proyectos que es muy probable que se anuncien en estos días del evento; en cuanto a unas colaboraciones que puedan existir con algunas otras organizaciones que están interesadas en ver la posibilidad de que Teletón pueda brindar algunos servicios en lugares específicos, en ciudades importantes de nuestro país.

¿Cómo ve a la Teletón dentro de unos 10 años?

Además de abrir centros pequeños, tenemos la visión de ver la posibilidad de abrir uno o dos centros de rehabilitación más, posiblemente en los departamentos de Atlántida y Colón.

¿Cuál es el llamado a la población para este 6 y 7 de diciembre?

Pedirles, como todos los años, que continúen demostrando esa solidaridad que siempre han logrado presentar para el evento Teletón, siempre ha sido gracias a Dios uno de los eventos que logra unir a la población hondureña.

¿En esta Teletón sentirán el apoyo de don Rafael?

Estoy 100 por ciento seguro que él va a estar presente con nosotros espiritualmente, sabemos que desde el cielo estará poniendo su gran grano de arena para que podamos alcanzar la meta.

VEA: Iván Romero asume como vicepresidente de Organización Marítima Internacional