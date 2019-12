"Eres un maldito mentiroso, hombre": El ataque de rabia de Biden durante acto de campaña

Franklin, Estados Unidos: (ARCHIVOS) En esta foto de archivo tomada el 8 de noviembre de 2019, el aspirante presidencial demócrata ex vicepresidente de EE. UU. Joe Biden habla durante un ayuntamiento en el Centro Comunitario Proulx en Franklin, Nueva Hampshire. El candidato presidencial demócrata Joe Biden respondió a un interrogador durante un evento de campaña en Iowa el jueves después de que el hombre le preguntó sobre los negocios de su hijo en Ucrania. 'Eres un maldito mentiroso, hombre', dijo el ex vicepresidente en un destello de ira en el ayuntamiento de New Hampton, Iowa. / AFP / Joseph Prezioso

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El exvicepresidente y candidato a la nominación presidencial demócrata Joe Biden reaccionó este jueves con inusual vehemencia ante cuestionamientos sobre su hijo Hunter y su edad durante un acto de campaña en Iowa.



Un agricultor de 83 años que se encontraba entre el público, en un mitin en la localidad de New Hampton, acusó a Biden de haber "enviado" a su hijo a trabajar a Ucrania, dando pasto al mandatario republicano Donald Trump.



Además, le dijo a Biden, de 77 años, que era "demasiado viejo" para postularse a la presidencia.



"Eres un maldito mentiroso, hombre", respondió Biden en un rapto de rabia atípico en él, conocido por su bonhomía, y a quien Trump se refiere burlonamente como "Sleepy Joe" ("Joe el dormilón").



Hunter Biden, hijo del exvicepresidente, integró entre 2014 y 2019 el directorio de la empresa de gas ucraniana Burisma, donde según informaron medios estadounidenses cobraba un salario de 50.000 dólares por mes.



El hijo de Biden no ha sido acusado de ningún delito, aunque se han alzado voces críticas sobre si fue apropiado que asumiera ese cargo cuando su padre era vicepresidente de Estados Unidos y lidiaba con temas vinculados a Ucrania.



"No soy sedentario", dijo en tanto Biden para repeler la afirmación del agricultor de que es "demasiado viejo" para ser candidato a la presidencia. "La razón por la que me postulo es porque hace mucho tiempo que estoy en esto y sé más de lo que sabe la mayoría de la gente, y puedo lograr que las cosas se hagan".



"Quieres revisar si estoy en forma, hagamos lagartijas juntos, hombre", dijo. "Corramos. Hagamos lo que quieras. Hagamos una prueba de coeficiente intelectual".



El agricultor dijo durante el intercambio que no votaría por Biden, a lo que el candidato respondió: "Yo sé que no votarás por mí, hombre, eres muy viejo".



Biden lidera en el promedio de las encuestas nacionales la carrera por la nominación presidencial demócrata, por delante de Elizabeth Warren y Bernie Sanders. En cuarto lugar se ubica la revelación de esta campaña, el alcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg.