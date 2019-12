Kim Kardashian aparece con Maluma y es la burla de sus seguidores  

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-Maluma es tendencia una vez más, pero esta vez por aparecer en una fotografía junto a Kourtney y Kim Kardashian.



El cantante colombiano posteó una imagen con las hermanas Kardashian y la modelo Winnie Harlow en el desfile de Dior en Miami. "Aquí en malas compañías", escribió.



En el retrato aparecen Kourtney, Maluma y Winnie riendo, pero Kim tiene una cara de pocos amigos, hecho que ha confundido a los seguidores de los famosos.



"La cara de Kim jajaja que le afloje al bótox", "Ya vi a Maluma en Keeping up with the Kardashians", "JAJAJA la cara de kim lo dice todo, 'qué hago con este we'", son algunos de los comentarios de los seguidores de Maluma.

VEA: AFI: 'Joker' y 'Jojo', entre las mejores cintas del año