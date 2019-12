Bajará gradualmente número de extranjeros en fútbol mexicano

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Los clubes de la primera división del fútbol mexicano atendieron el martes una recomendación del seleccionador nacional Gerardo Martino y reducirán gradualmente el número de jugadores extranjeros en la liga durante los próximos tres años.



El acuerdo se alcanzó durante la Asamblea Ordinaria de la Liga MX, a la que asistieron los dueños de los clubes o sus representantes. En el encuentro estuvo presente también el argentino Martino, quien durante dos horas ofreció un informe sobre los resultados de la selección nacional en este año.



El “Tata” Martino ha sido uno de los principales impulsores de una medida que reduzca las plazas de jugadores foráneos, a fin de fomentar el desarrollo del futbolista mexicano con miras a la participación en las máximas competencias internacionales.



Tras la asamblea, la Liga MX emitió un escueto comunicado, en el cual informó que el pleno de dueños acordó hacer una reducción a partir del año futbolístico 2020-2021. En una primera fase, se aceptarán 11 extranjeros en las plantillas de los equipos, y nueve podrán alinear simultáneamente en un partido.



Para el curso de 2021-2022, el número se reducirá a 10 foráneos contratados y ocho que puedan alinear, y para 2022-2023, la cifra quedará en nueve dentro del plantel y sólo siete en el campo.



Actualmente, el reglamento de la Liga MX permite a los equipos fichar a 12 foráneos. El actual torneo Apertura inició con 189 jugadores no nacidos en el país, distribuidos en 18 de los 19 equipos de la máxima categoría.



Chivas es el único equipo que juega exclusivamente con mexicanos.



A la reunión de dueños se le negó el acceso a Fidel Kuri, propietario del Veracruz. El organismo rector de la liga mexicana informó que la decisión obedeció a que Kuri no cuenta con las facultades para formar parte de esas asambleas.



Sin embargo, los dueños no se pronunciaron sobre si el Veracruz debe ser desafiliado de la primera división, en medio de las irregularidades recientes que se han presentado en la organización, incluidas las denuncias de los jugadores sobre el impago de sus salarios.



Los dueños dejaron abierta la opción para que sea la Asamblea de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), prevista para esta misma semana y en la que participaran los diversos sectores que integran a la FMF, la que determine si los Tiburones Rojos deben ser desafiliados de la máxima categoría ante los problemas financieros que acarrearon a lo largo del torneo.



El club Querétaro informó la sustitución de su certificado de afiliación al organismo. Ahora la entidad formará parte de Grupo Caliente, que encabeza el empresario Jorge Hank, y que ya posee a los Xolos de Tijuana, de la máxima categoría, y a Dorados de Sinaloa, de la segunda división.



También se anunciaron las salidas de Álvaro Dávila como presidente de Monarcas Morelia después de 22 años, así como de Rodrigo Ares de Parga como director de la junta directiva de los Pumas de la UNAM.



Leopoldo Silva fue confirmado como sustituto de Ares de Parga.