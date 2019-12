Cortés y el occidente entre zonas sin energía eléctrica este jueves

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Empresa Energía Honduras (EEH) y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) realizarán este jueves 5 de diciembre trabajos de mantenimiento en algunos sectores de Cortés y el occidente del país.

Los cortes serán de 8 de la mañana a 4:30 de la tarde en algunos circuitos.

Estos son los sectores afectados

Jueves 5 de diciembre de 8:00 AM a 10:00 AM en La Lima, Cortés

Base Aérea Armando Escalón y Col. Independencia.



Jueves 5 de diciembre de 8:30 AM a 4:30 PM en SPS, Cortés

Col. Planeta, Buenos Aires, Col. Céleo González, Col. Palmeras, Col. Cerrito Lindo, Col. Ruiz, Sitraina, Villas Kitur, Fesitranh #2, Col. Paraíso, Col. San Fernando I, II Etapa, Col. 22 de Mayo, FAFER, Col. San Cristóbal, Col. Jerusalén, Aeropuerto Ramón Villeda Morales, Fuerza Aérea Hondureña.

Jueves 5 de diciembre de 8:30 AM a 4:00 PM en Atima, Santa Bárbara

Lempa, Atima, Nueva Victoria, San Pedrito, San Rafael, Pompoa, Servicio Propio de Hidrocci, Crucitas, Agua Buena, San Nicolasito, Capulin, Generadora Pencaligue Hidrocci.



Jueves 5 de diciembre de 8:00 AM a 4:00 PM en Teupasenti, El Paraíso

San José del Potrero, La Vega, El Encanto, Potrerillos, Las Flores, Las Cortinas, San Isidro, La Toyosa, La Unión, El Rodeo, Los Almendros, San Lorenzo, Las Delicias, El Pataste, Las Ánimas, Las Majadas, Plan Largo, La Cueva, El Olingo, Val Paraíso, Corralito, Cebadilla, La Aguja, Buenos Aires, El Ocotal y zonas aledañas.



Jueves 5 de diciembre de 08:00 AM a 4:00 PM en occidente

Municipio de Santa Cruz, Lempira: Casco Urbano. Aldeas: Candelaria Loma Limpia, Pajapas. Sani Pedro, Santa Rosa y Los Cascrios Cercanos; San Francisco, Lempira: Aldeas Concordia, Jolpos Magdalena, Muquira, Rorruca, San Lucas.

Erandique, Lempira: Casco Urbano de Erandique Aldeas: zaupa, Concepción, El Carrizal, El Coral, El Rodea, Guiguire, Guetincar, San Aantonio Montsla, San Antonio, Valle de la Cruz.

Dolores, Intibucá: Aldeas, Azacualpa y San Miguelito, Intbuck Casco Urbano de San Miguelito Aldeas: Toco, Las Trancas, Aqua Blanca, El Borbollón, La Visión, Mangual y San Juan, Intibucá Aldeas Loma de Hornas, Ysterique, Llano Redondo, Carrizalito, San Gabriel Barrio Nuevo, Canadas. Simarro.

San Francisco del Valle Ocotepeque: Aldeas: Calool Silo, Tablón, La Laguna, Santa Tereza y Los Caseros Cercanos: San Marcos. Ocotepeque. Aldeas: Calejones, Cunse. El Carrizal, Granzal, El Jaralon, El Relugio, El Tránsito. La Ascención, Potrerillos, Sabana Larga, San Juan, San Luis, Santa Marta Ocotepeque: Mercedes Aldeas: Concepción, El Coral Limoncito, Laguna Seca, Las Vegas, Pian del Rosario, San Antonio, San José del Jocotar, Yuscarán.



Lempira aldeas: Santa Lucía, San Antonio, Olosingo, San Pablo, Santa Cruz, Santo Tomas Chinquin Teraca: San Juan Guarita Lempira: San Juan Guarta y las Aldeas: El Rodoo, Los Horcones, Portilo. Pueblo Viejo.

Sazalapa y Tomala, Lempira: Aldeas: Azacualpa Copante, Morro, Los Horconsilos. Los Zunculos, San Cristobal, San Juan San Lorenzo, San Marquitos, San Pablo Santo Domingo,



Nueva Tambia, Lempira: Aldeas: El Zarsal, San Francisco del Aceituno, Chorreray Coloaca, Lompira: Aldeas Casitas, Las Flores, San Isidro Canquacosa Valladolid. Lempita: Aldeas: Agua Zarca. Chancoyota Cordoncillo, Socorro. Yupural, Gualche, Los Patos, Los Reales. La Hacienda Tierra Blanca.

La Virtud, Lempira Aldeas: Catulaca, El Amatito, El Cacahuatl El Limon, Guajiniquil, La Cuesta, La Haciendita, Trinidad, San Francisco.

San José Mapulaca, Lempira: Mapulaca Aldeas: El Sto Los Planes. Llano de La Hamaca. San Antonio Guaicinse, Lempira Casco Urbana de Gualcinse Aldeas. Congolon. Guacal Guices, Guatemalita, Oussungual, Santa Cruz, Santo Tomas, San Marcos Mora, Tenango, Todia.

Candelaria, Lempira: Aldeas: La Arada, San Francisco, San Jose San Lorenzo Virginia, Lempira: Aldeas: Agua Zarca, Cilac El Rodeo.

Gusquincora y Piraera, Lempira: Aldeas: Las Horas, Quisimaca, San Felipe San Jeronimo, San Jose, San Pedro, San Schastian, Guasquin, Pichigual San Andres, Lampira: Aldeas: Caona. Cenalaca, San Jose, San Simon, Santiago, Sosual. Sunsunlaca.