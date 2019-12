Olimpia desmiente a medios, pero no aclara si pidió que Pinto y Suazo no jueguen

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Olimpia emitió un comunicado desmintiendo a medios deportivos, pero no aclaró la presunta petición de que José Mario Pinto y John Paul Suazo no fueran de la partida con Lobos de la UPNFM esta noche.



"El Club Olimpia Deportivo informa a su afición y a la prensa deportiva que se ha manejado malintencionadamente una versión en relación a la participación de los jugadores José Mario Pinto y John Paul Suazo con el Club Lobos de la UPNFM", precisa.



"Se dice que no pueden jugar contra nuestro club por ser prestados por nosotros a los Lobos", reza el comunicado publicado en las redes sociales del conjunto.



Olimpia enfrentará a las 7:00 de la noche de este miércoles en el Estadio Nacional a los Lobos de la UPNFM por la tercera fecha de la pentagonal del torneo Apertura 2019-2020 de la Liga Nacional.

