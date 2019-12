Messi: Me dolió un poco cuando Cristiano me igualó en el Balón de Oro

PARÍS, FRANCIA.- El futbolista argentino Lionel Messi, flamante ganador del Balón de Oro por sexta ocasión, afirmó en una entrevista con la revista francesa France Football -quien entrega el dorado galardón- que atraviesa un gran momento profesional y personal.



"Me encuentro en un pico de mi carrera y de mi vida con mis tres hijos", aseguró el astro del FC Barcelona. "Quiero compartir esto con ellos y aprovechar su compañía".



En una extensa entrevista concedida a la revista con motivo de su sexto Balón de Oro, Messi explicó que "ganar uno diez años después del primero pone en perspectiva la longevidad de mi carrera y su carácter increíble. Es difícil ser competitivo durante una década".



El atacante azulgrana ganó consecutivamente cuatro de estos trofeos, de 2009 a 2012, pero no levantaba uno desde 2015.

"Comprendía por qué no ganaba (en los años anteriores)", dijo Messi. "Como equipo no alcanzamos nuestro gran objetivo, que era conquistar la Liga de Campeones. Cuando Cristiano se lo llevó es porque realizó grandes temporadas ganando la Liga de Campeones y mostrándose determinante".



Esa sequía desde 2015 coincidió con dos galardones del portugués Cristiano Ronaldo, que le empató en lo alto del palmarés con cinco premios dorados cada uno. "Apreciaba tener cinco y ser el único en este caso", aseguró el argentino a France Football. "Cuando Cristiano me igualó (en 2017), debo reconocer que me dolió un poco. Ya no estaba solo en la cima", añadió.



Pese a todos sus éxitos, el rosarino eludió responder si se siente a la altura de jugadores históricos de la talla de Pelé, Diego Armando Maradona o Johan Cruyff: "Nunca tuve como objetivo estar a su lado. Mi objetivo es hacer mi propia carrera. Cuando pare creo que habré dejado huella en la historia del fútbol. Eso me dejará un sentimiento de tranquilidad, de deber cumplido".

Aunque cuenta con un nutrido palmarés, todavía le faltan entorchados con la selección argentina. Sin embargo, Messi "no cambiaría nada de lo que ha pasado a lo largo de mi carrera. Lo he ganado todo con el Barça. Por supuesto, me encantaría ganar algo con Argentina. Era y es un sueño".



Por el momento el futbolista no piensa en la retirada y asegura que estará sobre los terrenos de juego "tanto como pueda jugar, hasta que sienta que no puedo más", se despidió.