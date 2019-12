Fabián Coito se va de vacaciones y habla del posible regreso de Danny Acosta

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El entrenador uruguayo Fabián Coito salió este miércoles desde Honduras rumbo a Uruguay para pasar las fiestas de Fin de Año y regresar en enero. El DT de la Bicolor tuvo un cierre muy bueno con la H en 2019, tomando en cuenta que el inicio de su proceso contó con fracasos como el de la Copa Oro.

Previo a tomar su vuelo, Coito se refirió a temas como el posible regreso de Danny Acosta y la semifinal de Liga de Naciones ante Estados Unidos.

Las respuestas de Coito

VACACIONES: “Yo vengo los primeros días de enero y el trabajo será permanente, un camino de forma progresiva, donde tuvimos cosas muy buenas en este año”.

SEMIFINAL DE LIGA DE NACIONES: “Es una ventaja para ellos, más no creo que sea determinante y se da en condiciones muy buenas de preparación, jugar en Estados Unidos me gusta”.

VEA: Los 10 datos que no conocías de Denil Maldonado, la joyita de Motagua

Fabián Coito mientras conversaba con Miguel Falero en Toncontín antes de salir de vacaciones. (Fotos: Ronal Aceituno / EL HERALDO)

TRABAJOS CON LA SUB-23: “El primer lunes de febrero comienza la Sub-23. He estado siempre en la Sub-23, en un tema de prioridades siempre está la Mayor, vamos a hacerlo todos juntos y dividiremos el cuerpo técnico”.

DANNY ACOSTA: “Hemos mantenido en forma permanente la comunicación, ahora tuvo un cambio de equipo y veremos la posibilidad de contar con él”.

OFERTAS DE AMISTOSOS: “Desde el punto de vista del ranking estamos con cierto aire a la hora de elegir rivales, estarán esos rivales desde el punto de vista de las ofertas que existan, hemos hablado para buscar algunas condiciones, es un poco preliminar las ofertas”.

DENIL AL EXTRANJERO: “Satisfacción por Denil Maldonado, a todos los jugadores los estamos observando...”.

El estratega de la H salió con maletas en mano hacia su natal Uruguay. (Fotos: Ronal Aceituno / EL HERALDO)



MEJORAS PARA EL 2020: “Mejorar canchas, competencia a nivel de juveniles, capacitacioón de entrenadores, me han comentado de la idea y es lo que queremos (mejoras al Olímpico), que los estadios vayan mejorando ya que no nos podemos quedar atrás, me parece que Honduras como país debemos crecer en ese aspecto”.

BALANCE DEL 2019: “Muy satisfecho, agradecido con la gente que confió en mí, esto de los buenos resultados hay que mantenerlos. Es un deseo que todos queremos ir al Mundial, eso depende de lo que hagamos nosotros”.