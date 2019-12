De séptimo a noveno grado, los más afectados del sistema educativo en Honduras

Ricardo Sánchez Agüero

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los alumnos del tercer ciclo educativo, que comprende el séptimo, octavo y noveno grado de educación básica, son los que tienen los mayores problemas en sus resultados académicos.

Solo en el grupo estudiantil de séptimo, octavo y noveno del educación básica se contabilizan un total de 34,976 reprobados.

Mientras que en séptimo, octavo y noveno de educación media se concentran 53,878 reprobados. En total, entre básica y media suman 88,854. Este valor equivale al 55 por ciento aproximadamente del total de los 161,950 estudiantes reprobados a nivel nacional, según resultados preliminares de Educación.

Esta cifra representa el 9% por ciento de la matrícula activa para este año lectivo, que es de 1,861,145 alumnos.

Todavía está pendiente el registro de notas de 594,830 educandos porque estaban en proceso de recuperación, que representa el 32%, por lo que los resultados pueden cambiar en los próximos días.

Mientras que un total de 1,104,365 alumnos lograron aprobar sus asignaturas con notas iguales o mayores a 70 puntos, lo que representa el 59%.

Retroceso

En los últimos años se ha visto un incremento en el porcentaje de reprobación.

Según un estudio hecho por el Observatorio Universitario de la Educación Nacional e Internacional de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), de un 7.8% de reprobación en 2015 pasó a un 9.8% en 2018, es decir, incrementó dos puntos porcentuales para el tercer ciclo educativo.

Para el primero y segundo ciclo (primero a sexto grado) en 2015, el porcentaje de reprobación fue de 1.3% y en 2018 fue de 3.9%. Asimismo, el estudio elaborado con base en datos del Sistema de Administración de Centros Educativos (SACE) de la Secretaría de Educación señala que en el nivel medio la reprobación en 2015 fue de 3.2% y en 2018 creció a 4.2%.

En 2018 el porcentaje de reprobación total en el sistema educativo fue de 6%. Sin embargo, hasta ahora se maneja un 9% de reprobados, o sea tres puntos más respecto al año pasado, por lo que el incremento es significativo.

La entidad de la UPNFM realizó una proyección de que el año lectivo cerrará con un total de 135,916 alumnos reprobados. De esa cantidad, 48,378 corresponden al primero y segundo ciclo. A su vez, 58,452 reprobados del tercer ciclo y 29,393 del nivel medio.

Sin embargo, los resultados preliminares de Educación reflejan que esas proyecciones fueron superadas con 161,950 reprobados.

En 2018 se registraron 122,503 alumnos reprobados, es decir 39,447 casos menos que en 2019.

“Verdaderamente es crítico porque la tendencia debería ser reducir y no incrementar, pero ya uno lo esperaba porque no ha habido ninguna política de intervención para atender a los jóvenes para que no lleguen a este punto de reprobación”, señaló Rusbell Hernández, investigador del Observatorio Universitario de la Educación Nacional e Internacional de la UPNFM.

Agregó que no han habido tutorías ni tampoco nivelaciones reales. “Hay otros factores socioeconómicos que están incidiendo fuertemente, muchos jóvenes están faltando a clases algunos días a la semana, si están faltando los aprendizajes los van obteniendo de manera deficiente de tal manera que cuando llegan a las evaluaciones ya no hay probabilidades de obtener el puntaje mínimo que es el 70% para aprobar una asignatura”, explicó.

El experto detalló que entre las causas de inasistencias en los centros educativos están: por falta de recursos económicos a nivel de la familia, también pierden el interés por el estudio y buscan migrar, desertan.

“Cerca del 46% de los jóvenes del tercer ciclo educativo están pensando en migrar, el 32% están haciendo planes para migrar, es decir, de cada tres jóvenes del tercer ciclo uno de ellos está planeando migrar”, comentó Hernández.

Añadió que eso indica que en los centros educativos ese joven va sin interés porque su mente y sus planes están en otro lado.

“Hay mayor deserción y reprobación de séptimo a noveno grado, en media también es alto pero es menos que en el tercer ciclo”, manifestó.

Sugirió que se debe implementar la política de jornada extendida, donde los estudiantes puedan aprovechar bien su tiempo en diferentes áreas del conocimiento.

También con tutores que brinden nivelación a los alumnos en las materias que tienen rezago educativo o dificultades de aprendizaje.

“Esto implica tenerlos de 7:00 AM a 3:00 PM con actividades curriculares extras pero garantizándoles dos elementos: la merienda y el almuerzo”, indicó Hernández.

Este año se eliminó la jornada extendida a solicitud de los gremios magisteriales, ya que no se les daba las meriendas a los niños como debía ser.

Por su parte, el director general de Currículo y Evaluación de la Secretaría de Educación, José Luis Cabrera, señaló que el 9% de reprobación no se trata de un fracaso en el sistema educativo pero sí preocupa que esos jóvenes no hayan logrado culminar su año escolar.

Cabrera señaló que las protestas y paros en diferentes institutos influyó en los resultados académicos. “Es un factor que incide, que ya está establecido en estudios internacionales, cuando el niño deja de ir a clases, pierde su ritmo de aprendizaje, pierde motivación y eso tiene un impacto emocional en el niño”, puntualizó Cabrera.

Agregó que los estudiantes que se matriculen en los programas Todos Podemos Avanzar (TPA) y la Escuela Vacacional (EV) la cifra de 161,950 reprobados va a disminuir.

El TPA es para los alumnos de educación media y la EV para los alumnos de séptimo a noveno grado.

Proceso

La matrícula para esos dos programas está programada del 2 al 6 de diciembre, las clases inician el próximo lunes 9 de diciembre.

Cabrera anunció que se estableció que el cobro máximo que un instituto puede hacer para la matrícula del TPA y la EV es de 400 lempiras.

Los centros educativos seleccionados como sedes que cobren más pueden ser denunciados por los padres de familia.

EL HERALDO realizó ayer un recorrido por diferentes sedes para el TPA y la EV, desde tempranas horas las filas de padres eran enormes para matricular a sus hijos que se aplazaron en al menos una asignatura. El Instituto Mixto Hibueras y el Instituto Jesús Aguilar Paz fueron los que mayor demanda tuvieron, las filas eran enormes para realizar el proceso.

En el Instituto España Jesús Milla Selva y el Instituto Técnico Abelardo Fortín también habían padres matriculando a sus hijos que tuvieron un bajo rendimiento académico.

Se constató que algunos institutos están haciendo cobros para matrícula del TPA y de la EV que superan los 500 lempiras.

Se estima que en el TPA se matricularán 56,267 alumnos reprobados de media. De ese total, 13,000 son de Francisco Morazán y unos 9,000 del Distrito Central. Por su parte, la cantidad de alumnos de básica que se inscribirán en la Escuela Vacacional es de 34,976.

Los padres de familia que van a matricular a sus hijos en el TPA o en la EV deben llevar los siguientes requisitos: partida de nacimiento del estudiante (original y copia), certificado final de calificaciones (original y copia), cinco fotografías del alumno (cubayera blanca).

Asimismo, presentar dos fotografías del padre, madre o encargado del estudiante, fotocopia de la tarjeta de identidad del responsable y un recibo público.