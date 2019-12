Thalía celebra 19 años de matrimonio con Tommy Mottola con emotivo video

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Uno de los matrimonios más sólidos del mundo del espectáculo es el que conforman la cantante Thalía y el productor musical Tommy Mottola.



La pareja celebró recientemente 19 años de matrimonio, y ambos publicaron emotivos videos en sus redes sociales para recordar el día en que dijeron "sí, acepto" ante Dios y frente a miles de personas que se reunieron afuera de la Catedral de San Patricio, en Nueva York, para verlos dar ese gran paso.



Fue la intérprete de "Amor a la mexicana" la que compartió imágenes con detalles de su hermoso enlace nupcial.



"¡19 años! ¡Y parece que fue hace unos cuántos diciembres nada más! ¡Los dos saltamos de la mano a este sueño con tantas ilusiones y con mucho amor! ¡Hoy celebramos con nuestros hijos la grandeza del amor!", escribió la famosa en Instagram.

Vea aquí: Famosas que definitivamente no acertaron con sus vestidos de novia



Su esposo no se quedó atrás y también le envió un tierno y amoroso mensaje: "¡Feliz aniversario! Hace 19 años Dios me trajo un ángel que cambió mi vida para siempre. Cada día ella es mi inspiración, mi luz, mi motivación y mi primer y único amor. Estoy muy agradecido y afortunado de tener un ser tan hermoso y especial como mi esposa".