Kylie Jenner gasta 400 mil dólares al mes en seguridad privada

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Caitlyn Jenner, el papá de Kylie, reveló que su hija invierte miles de dólares cada mes para costear a todo el dispositivo de seguridad que la acompaña a donde vaya.



Fue en el reality I'm A Celebrity... Get me out of here! que el exatleta estadounidense, Bruce Jenner (Caitlyn), reveló que la empresaria gasta 400 mil dólares (9,848,444 lempiras) en seguridad.



"Te apuesto lo que quieras a que Kylie se gasta entre 300 y 400 de los grandes al mes en seguridad, porque no puede ir sola a ninguna parte. Implica un despliegue de medios muy importante", comentó Caitlyn.



La menor del clan Kardashian-Jenner no repara en gastos para garantizar su protección y la de su hija Stormi. Claro está que para Kylie no es problema gastar miles de dólares en su cuidado, pues se ha convertido en una de las millonarias más jóvenes gracias a su línea de maquillaje.

La empresaria reforzó su seguridad luego que un joven ingresara a su vivienda, que se encuentra en una comunidad cerrada a los no residentes, y comenzara a golpear de manera violenta su puerta mientras gritaba su nombre.



Sus hermanas y madre también aumentaron su personal de seguridad tras el asalto a mano armada que sufrió Kim Kardashian en París.