"El violador eres tú", le dice hijastra a Daniel Ortega, presidente de Nicaragua

MANAGUA, NICARAGUA.- "El violador eres tú", con estas palabras Zoilamérica Ortega Murillo alzó nuevamente su voz para denunciar que fue víctima de abuso sexual a manos de su padrastro Daniel Ortega, presidente de Nicaragua.



La joven aprovechó la ola de denuncias que han surgido tras el potente himno feminista que nació en Chile y que reza: "el patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que no ves".



"La impunidad no te absuelve. Hoy todos lo saben... estoy en ese coro de mujeres... te lo digo más acompañada que nunca: EL VIOLADOR ERES TÚ", escribió la hijastra del presidente de Nicaragua en su cuenta de Facebook.



Zoilamérica no solo denunció la agresión de la que supuestamente fue víctima, sino que afirmó que Ortega extendió su crimen "a toda Nicaragua y entonces también lo nombramos juntas: EL ESTADO OPRESOR, ES UN MACHO VIOLADOR".

VEA TAMBIÉN: Al menos 20 muertos en Chile al desabarrancar autobús



La joven ha denunciado en varias ocasiones que fue víctima de violación desde los nueve años, pero que su madre, Rosario Murillo (esposa de Ortega), nunca creyó su versión.



La historia de la hijastra de Daniel Ortega fue contada en un documental llamado "Exiliada", dirigido por la sociológa y documentalista Leonor Zúniga, donde le cuenta a su hija lo que vivió desde el rechazo de su madre hasta su exilio en Costa Rica.



"Pero hoy es otro tiempo. Nuestros actos harán la diferencia... SILENCIO NUNCA MÁS", menciona la joven en parte de su discurso.

"Un violador en tu camino"

"Un violador en tu camino" se ha convertido en un himno feminista después de que mujeres del colectivo LasTesis de Chile compusieran la canción y la hicieran viral el pasado 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.



"Es feminicidio. Impunidad para el asesino. Es la desaparición. Es la violación", menciona otra parte del tema titulado "Un violador en tu camino".



Las jóvenes acompañaron la canción con una coreografía donde aparecen con los ojos vendados y a una sola voz gritaban "y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía. El violador eras tú. El violador eres tú".

VEA: FOTOS: Con quema de monigotes, hondureñas celebran día contra la violencia hacia la mujer



Precisamente esta línea fue la que abrió una serie de denuncias en las redes sociales, donde mujeres de diferentes partes del mundo contaban sus dolorosas experiencias al ser violadas.



Estas consignas también han sido replicadas en países como España, Alemania, Francia, México, Reino Unido, Colombia, Argentina, Estados Unidos, República Dominicana y Austria.