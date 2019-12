La reacción del duque de Edimburgo por la relación de Harry y Meghan

LONDRES, INGLATERRA.- El abuelo del príncipe Harry, duque de Edimburgo, no reaccionó muy contento con su nieto luego de que hiciera pública su relación amorosa con Meghan Markle.



El esposo de la reina Isabel II intentó disuadir a Harry para que no tuviera una relación seria con la exactriz estadounidense y que solo se divirtiera con ella.



"Uno sale con actrices, no se casa con ellas", fueron las palabras que el príncipe Felipe de Edimburgo habría utilizado para "aconsejar" al hijo de Diana para que no formalizara con Meghan. Sin embargo, Harry se dejó llevar por sus sentimientos y siguió adelante; tanto que se casaron y ya son padres de un bebé de casi un año.

Según varios medios británicos, este "consejo" del abuelo estaría basado en una mala experiencia que tuvo el príncipe de Edimburgo cuando tenía 17 años y se enamoró perdidamente de una actriz estadounidense que lo rechazó.

Por su parte, Meghan confesó que amigos de ella le aconsejaron que no se uniera a la Familia Real porque destruirían su vida.

El pasado 27 de noviembre, Harry y Meghan celebraron que hace dos años anunciaron su compromiso luego de varios meses de rumores sobre romance. La pareja se casó en mayo de 2017.