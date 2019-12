EN VIVO: Motagua pierde 0-2 ante Vida en el Nacional

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Motagua está perdiendo 0-2 ante el Vida en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, la noche de este lunes.

A los tres minutos de haber iniciado el duelo, Carlos Meléndez metió de cabeza el primer tanto para los los cocoteros del Vida.

El Vida va con todo dejándo sin oportunidad al Motagua con el segundo tanto al 22', Edras Padilla venció la arquería de Jonathan Rougier.

Previa

Para Motagua no hay más, no hay otra oportunidad. Los Azules deberán de vencer la noche de este lunes al Vida para mantener la ilusión de conquistar el tricampeonato por primera vez en su historia.



Los hombres de Diego Vazquez vienen golpeados por la caída ante Olimpia (2 a 0) el pasado sábado en el Olímpio sampedrano y por no haber conquistado la Liga Concacaf 2019 hace unas semanas en el Estadio Nacional de Tegucigalpa.



Motagua acumula tres puntos en dos juegos disputados. En la fecha uno venció contundentemente a Marathón de visita, mientras que en la segunda jornada cayó ante su acérrimo rival, Olimpia.

Vea: América remonta ante Trigres y completa las semifinales del fútbol mexicano



Luego de dos jornadas de la pentagonal, UPN encabeza la competencia con cuatro puntos, debajó está Olimpia con tres, Vida y Motagua también tienen tres, solo Marathón suma una unidad por su empate ante los Lobos.