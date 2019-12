Embajadores urgen a tomar medidas consensuadas contra el cambio climático

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La toma de medidas urgentes y consensuadas que involucren a todos los sectores y actores sociales es una de las claves para la lucha en contra del cambio climático. Así lo afirmaron los embajadores de Chile, Enrique Barriga y España, Guillermo Kirkpatrick de la Vega de cara a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de este año.



La vigésimo quinta conferencia se desarrollará entre el 2 y 13 de diciembre próximo en Madrid, aunque es Chile que ostenta la Presidencia de este órgano de decisión supremo de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre cambio climático, cuyo lema es "es tiempo de actuar".



En el caso de Honduras, los diplomáticos consideraron que debe de haber un esfuerzo colectivo para contrarrestar las consecuencias derivadas de esta problemática, pese a no ser un país contaminante.

A continuación las preguntas que contestaron ambos embajadores sobre la COP25:

VEA: 13 datos que debe saber sobre la Cumbre del Clima



¿Qué significa para España ser el país sede de la COP25?



Embajador Kirkpatrick: Para nosotros es un motivo de orgullo el haber podido estar en un momento dado prestando nuestra colaboración a un país amigo como es la República de Chile que anuncia que no va a poder organizar la Cumbre en las fechas previstas y gracias a una decisión consensuada entre España, Chile y la Organización de las Naciones Unidas ofrecemos la sede de Madrid para la celebración de esta muy importante Cumbre.



¿Cuáles son las consideraciones de Chile para llevar a cabo esta eventualidad?



Embajador Barriga: No fue fácil trasladar la sede, pero fue una decisión muy sensata, muy lógica, natural derivado de la crisis social que estamos viviendo en Chile, se tomo la decisión correcta y estamos muy agradecidos con España por los esfuerzos que esta haciendo por organizar una conferencia como es la COP. Pero los objetivos y la Presidencia chilena se mantienen y tenemos la convicción que esta COP que es el fin de una etapa y el inicio de otro va a permitir crear un mundo mucho mejor desde el punto de vista climático.



¿Cómo valora el hecho que la cumbre ya no se desarrolle en Chile?



Embajador Barriga: Es una realidad, pero los objetivos que nos hemos trazado en esta COP, especialmente avanzar en el articulo 6 del Acuerdo de Paris se mantiene plenamente vigente. Esta es una COP azul, donde el tema de los océanos es muy importante por lo que significa para la vida de los países. Es un tema de habitantes hoy en día en el marco del cambio climático por lo que significa especialmente la presencia de plásticos, la necesidad de tomar medidas de mitigación, especialmente lo que significa la ambición en términos climáticos y todo ello derivado por supuesto del cambio climático por efecto de gas invernadero y las medidas de mitigación y de resiliencia.



¿En qué ha consistido la logística y cuáles han sido las prioridades de España al ser sede de la COP25?



Embajador Kirkpatrick: El gobierno español está convencido que el cambio climático es la principal amenaza, que va a tener que enfrentar la humanidad en los próximos años y esta amenaza solo puede ser respondida desde el multilateralismo, por eso la importancia de estas conferencias de las partes en las que una vez más vamos a tener una amplia representación de jefes de Estado de diferentes países presentes en Madrid. Para el gobierno español la lucha contra el cambio climático pasa por una transformación del modelo económico hacia un modelo bajo en emisiones.

Hemos creado el ministerio para la transición ecológica en España, esto representa que se unen las políticas tradicionales de protección al medio ambiente y de lucha contra el cambio climático también con las políticas energéticas. Estamos comprometidos con la Agenda 2030 cuyo Objetivo de Desarrollo Sostenible 13 está dedicado a la Acción por el Clima. En la pasada Cumbre de Acción Climática en Nueva York el 23 de septiembre, el Secretario General de Naciones Unidas pidió a España que liderara la acción climática en tres ámbitos concretos: la salud, la transición justa y la cuestión de género.

ADEMÁS: Antonio Guterres: La humanidad debe cesar su 'guerra' contra el planeta



¿Le causó problemas al país el hecho de rechazar ser sede?

Embajador Barriga: Siempre habrá gente que pueda criticar la decisión, pero me parece que es una decisión acertada, oportuna, necesaria, más cuando estamos hablando de una cantidad enorme de países que se hacen presentes, de delegados y donde el centro del evento era la comuna de Cerrillos, donde había un centro de convenciones, una parte importante de nuestro metro en Santiago ha sido quemado, vandalizado con lo cual era obvio que se complicara mucho la organización de este evento. Nosotros creemos que tenemos que avanzar en una mirada colectiva que de fuerte impulso de medidas. Esto es un tema que no solamente incumbe a los países, sino a la empresa privada, a la sociedad civil, a los académicos y al mundo científico.



¿Ve señales de que vaya a resolverse la situación en su país?



Embajador Barriga: Los problemas siempre se solucionan, los países recorren caminos, son situaciones que se generan por abuso de sistema, pero que van a ir corregidos y tenemos nosotros los chilenos la esperanza que el gran acuerdo social que trabaja el gobierno con todas las fuerzas del país mas la nueva Constitución que va a ser sometida a plebiscito en abril de 2020, son elementos muy potentes para que vuelva la normalidad en Chile y volvamos a ser un país mucho mas integrado, cohesionado y justo para todos los ciudadanos y con una Constitución que verdaderamente represente a todos los chilenos.



¿Cuáles son los acuerdo a los que se podrían llegar tras este encuentro?

Embajador Barriga

La COP25 va a tener una agenda compleja de negociaciones, este desafío en común solo puede abordarse si tenemos una contribución decidida y proactiva de todos, por eso es que la Presidencia de Chile siempre va a tratar de encontrar los caminos que conduzcan al consenso. Sin embargo, este esfuerzo solo puede ser posible si trabajamos en común por una meta sustentable y con el apoyo de todos los actores que ven en el cambio climático una gran amenaza.



Embajador Kirkpatrick

La cooperación española en su actual Plan Director que está en vigor hasta el 2021 incluye la lucha contra el cambio climático como una de nuestras prioridades. Esta, prioridad se desarrolla en diferentes niveles. En el ámbito iberoamericano por ejemplo existe el programa Arauclima, programa regional de cooperación sobre el cambio climático en el que participan todos los países iberoamericanos. También como miembro de la Unión Europea, España está haciendo grandes esfuerzos por cumplir con las importantes y ambiciosas metas que se fija la Unión Europea de reducción de emisiones de gases contaminantes antes del año 2030 y también queremos, junto con nuestros socios, llegar a ser neutrales en emisiones de carbón antes del 2050. El papel de Naciones Unidas es fundamental.

El presidente del gobierno español ha anunciado hace poco una contribución de 150 millones de euros durante los próximos cuatro años al Fondo Verde para el Clima de Naciones Unidas. Somos conscientes de la importancia que le da el gobierno de Honduras a este Fondo, respecto del que reclama, entendemos que de manera justa, poder acceder con unos mecanismos más flexibles a sus recursos y desde luego el gobierno español va a apoyar en eso.



España es el primer país en el mundo que ha adoptado una Estrategia de Transición Justa que incluye como principales elementos, la adaptación a un modelo económico bajo en emisiones, la articulación de políticas para proteger a aquellos que se ven más afectados y trabajar para que la transición ecológica sea capaz de crear “empleos verdes”.



¿Cree que en Honduras ha habido avances en la lucha contra el cambio climático, tras el Acuerdo de Paris?



Embajador Kirkpatrick: Honduras es claramente uno de los países de América Latina más afectados por el cambio climático, todos los estudios lo mencionan y ha experimentado situaciones graves, como grandes sequías. El problema cuando son países como Honduras los que padecen estos efectos negativos del cambio climático es la mayor dificultad para sacar a poblaciones de la pobreza. La vulnerabilidad al cambio climático es un factor de desigualdad y una amenaza. Por eso toda nuestra simpatía y apoyo. Vamos a tener contactos bilaterales, vamos a explorar cómo podemos seguir trabajando juntos para luchar contra el cambio climático.



¿Cómo cree que ha afectado el cambio climático a Honduras?



Embajador Barriga: Es una situación compleja, el cambio climático llegó para quedarse, lamentablemente y Chile es uno de los siete países del mundo que tiene mayor estrés hídrico. Nosotros llevamos mas de diez años de sequia y con una cambio climático que ha sido tremendamente nefasto y ha generado perdidas de todo tipo. Ahora tenemos un problema enorme de sequia en Chile que hemos tenido que trasladar miles de animales de una parte a otra del país, pero estamos al mismo tiempo buscando alternativas. Estamos cambiando hábitos de la población. Chile fue el primer país de América Latina en prohibir el uso de las bolsas plásticas, estamos creando reservas naturales para proteger nuestros océanos de la explotación comercial de la posibilidad de la explotación humana, estamos caminando a hacer un país carbono neutral el año 2050.



El caso hondureño es complejo, ha habido temas de sequia, pero que país no esta sufriendo los rigores del cambio climático. No nos podemos descuidar porque es un tema grave y que obliga al Estado, a los empresarios privados y a la sociedad en general a tomar una conciencia. Por eso es importante la educación, que la población entienda que el agua es un bien muy escaso. El mensaje es mayor educación, mayor conciencia y un sistema que garantice el suministro.



¿De qué forma o qué prácticas puede emular Honduras para mermar los efectos del cambio climático?



Embajador Kirkpatrick:

En el caso de Honduras rige con toda claridad el principal lema de los objetivos de desarrollo sostenible que es el de “no dejar a nadie atrás”. En este emprendimiento como decía de la lucha contra el cambio climático, con este enfoque multilateral, es muy importante que las medidas se tomen de manera conjunta entre todos los países que participan en el proceso de las COP, entre todos los países contaminantes y también los que son víctimas de la contaminación. Honduras es un país con un bajo índice de emisiones de gases contaminantes y sin embargo sufre en gran medida las consecuencias del cambio climático.

Confíamos que de la mano de actores importantes como Chile y nuestros socios en la Unión Europea vamos a ser capaces en avanzar de manera sostenible y eficaz en la próxima COP25.

TAMBIÉN: Juan Orlando previo a Cumbre del Clima: 'No llegamos a Madrid a pedir'